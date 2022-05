Vivo Y15C: ufficiale lo smartphone low cost con Helio P35 e Android 12

Ascolta questo articolo

Senza troppo clamore, Vivo ha annunciato in India uno smartphone low cost, il Vivo Y15C, animato da Android 12 sotto l’interfaccia Funtouch OS 12, previsto nelle colorazioni Mystic Blue e Wave Green.

Il nuovo Vivo Y15C ha un telaio in plastica (163.96 x 75.2 x 8.28 mm per 179 grammi): il frontale presenta un mento molto evidente, mentre le altre 3 cornici si notano appena, e in alto è stato adottato un ormai vetusto notch a goccia d’acqua. Lato imaging, il display è un pannello LCD IPS da 6.51 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1.600 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con 60 Hz di refresh rate: la fotocamera anteriore è da 8 megapixel (f/2.0, riconoscimento facciale, face beauty).

Sulla coverback, un bumper squadrato a sinistra ospita una basilare dual camera, formata da un sensore principale da 13 megapixel (f/2.0, panorama, Pro, documenti, time-lapse, live photo) e da uno secondario da 2 megapixel (f/2.4) per le macro. Sul versante audio, è annoverata una Radio FM via mini jack da 3.5 mm.

Di lato, nel Vivo Y15C si trova lo scanner per le impronte digitali. All’interno dello smartphone, il costruttore ha optato per un processore piuttosto obsoleto, l’octacore Mediatek Helio P35 del 2018, realizzato a 16 nanometri, con 2.3 GHz di velocità di clock, messo in coppia con la scheda grafica PowerVR GE8320: la RAM (LPDDR4X) da 3 GB fa coppia, di volta in volta secondo l’allestimento, con 32 o 64 GB di storage, espandibili via microSD (per un extra di max 1 TB) grazie a un carrellino che però non toglie spazio alla concomitanza di due SIM.

L’array delle connettività del Vivo Y15C contempla il succitato Dual SIM, il 4G LTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual-band, la microUSB 2.0, e il GPS (BeiDou, A-GPS, Galileo, Glonass): la batteria, da 5.000 mAh, promette 7.89 ore di gaming intensivo, o 18.74 ore di streaming in HD, e supporta sia la ricarica a 10W che il reverse charging a beneficio di altri dispositivi a corto d’energia.