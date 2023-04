Vivo Y100A: ufficiale lo smartphone di fascia media con funzioni fotografiche pro

Dopo il lancio lo scorso Febbraio del modello Y100, Vivo ha annunciato una relativa evoluzione, il Vivo Y100, che alza ancora di un poco l’asticella degli smartphone medio-gamma del brand cinese.

Animato da Android 13 sotto l’interfaccia FunTouch OS 13 ricca di personalizzazioni, Vivo Y100A ha frame laterali piatti, un retro in vetro con colorazioni (Metal Black, Twilight Gold e Pacific Blue) a due toni che cambiano nuance quando colpite dalla luce del Sole. Il design delle fotocamere è il Dual Ring che ricorda le vecchie fotocamere reflex professionali a doppio obiettivo. Va un po’ meno bene davanti, vista la presenza di un mento evidente e di un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera.

Il display del Vivo Y100A è un LCD da 6.38 pollici, con risoluzione Full HD+, supporto all’HDR10+, 1.300 nits di picco come luminosità, 90 Hz di refresh rate, e supporto allo spazio colore DCI-P3. Addentriamoci nel settore fotografico.

La fotocamera anteriore è da 16 megapixel (f/2.0) mentre, dietro, vi è una tripla fotocamera: il sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) è stabilizzato otticamente per un buon anti-shake durante le riprese delle immagini in movimento, ed è seguito da due sensori da 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per la profondità (messi assieme nello stesso spioncino). L’app fotografica supporta filtri d’epoca, opzioni cinematografiche (filtri e proporzioni), funzioni per i vloggers, il Ritratto Bokeh Flare (con sfondo sfocato) e quello Flash (che restituisce l’impressione delle foto con poca luce in cui agiva il Flash). Ovviamente non manca una modalità super notturna.

L’audio, certificato Hi-RES, gode delle ottimizzazioni All-Round Audio Enhancement. Il chipset è l’octacore Snapdragon 695, con 8 GB di RAM (+8 GB di RAM virtuale) e 128 / 256 GB di storage, ampliabile via microSD facendo a meno della seconda SIM per il 5G (standalone e non). Sempre in ottica connettività vi è il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), il Bluetooth 5.1, e il Wi-Fi dual band.

Attraverso la microUSB Type-C e la tecnologia Super Charge Pump da 44W, si carica velocemente (30% in 15 minuti) e ad alta efficienza (97,5%) la batteria, da 4.500 mAh, sufficiente per una giornata di uso misto. Al momento non è noto quando e a che prezzo il Vivo Y100 verrà commercializzato, partendo dall’India.