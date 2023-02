Vivo Y100: ufficiale con SoC Mediatek Dimensity 900 e 5G

Ascolta questo articolo

Dopo un’attesa lunga un mese è stato presentato, in India, il nuovo smartphone di fascia media Vivo Y100, con supporto alla connettività 5G e una tecnologia cambia colore sul retro. L’acquisto è possibile sullo store online del marchio e su Flipkart, al prezzo di 24.999 rupie (circa 282 euro), scontate di 1.000 rupie (11 euro) usando alcune carte di credito o di debito locali.

Vivo Y100 misura 158,91 × 73,53 × 7,73 mm e pesa 181 grammi. Frontalmente ha un piccolo mento in basso e un notch a U in alto ma, complessivamente, ottimizza bene le cornici. Provvisto di scanner per le impronte digitali (integrato frontalmente), il device ha un display AMOLED da 6.38 pollici con risoluzione a 2400 × 1080 pixel (FullHD+), 1.300 nits di luminosità massima, supporto all’HDR10+, color gamut DCI-P3 al 100% e 90 Hz di refresh rate. Nel waterdrop si cela una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0).

Il retro del Vivo Y100 è disponibile in 3 colori alternativi. In particolare, ci sono il i Twilight Gold e il Pacific Blue che, quando la scocca posteriore viene colpita dalla luce, cambiano rispettivamente in arancione e blu acqua. Il Metal Black, invece, resta fedele a se stesso. Un sistema a doppio anello comprende in un oblò due sensori e nell’altro un sensore e un Flash LED. La tripla fotocamera così composta prevede un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79), con stabilizzazione ottica, un sensore secondario da 2 megapixel (f2.4) per le macro e un terzo sensore da 2 megapixel (f2.4), per la profondità.

Lato audio, vi è il mini-jack da 3.5 mm e la certificazione per il sound Hi-RES ad alta risoluzione. Il chipset in servizio sul Vivo Y100 è un octacore (2,4 GHz) MediaTek Dimensity 900, con supporto verso il 5G (standalone e non), abbinato a una GPU Mali G68. In tema di memorie, sono presenti 8 GB di RAM LPDDR4x ampliata virtualmente di altri 8 GB così che pagando per 8 si hanno 16 GB di memoria per il multi-tasking. Lo storage UFS 3.1 si ferma a 128 GB, ma è espandibile via microSD rinunciando alla seconda schedina telefonica.

La batteria del Vivo Y100 ammonta a 4.500 mAh e, via microUSB Type-C, si carica rapidamente (FlashCharge: 60% in 30 minuti) a 44 W. In conclusione dell’hardware, le connettività, rappresentate anche dal Dual SIM ibrido, dal Wi-Fi ac dual band, dal GPS (Glonass, BeiDou e Galileo) e dal Bluetooth 5.2. Il sistema operativo, Android 13, è rivestito dall’interfaccia FunTouchOS 13.