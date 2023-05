Vivo presenta la serie di smartphone Vivo S17 e gli auricolari tws Vivo TWS Air Pro

Nel corso di un evento tenutosi nella prima mattinata italiana, il brand cinese Vivo ha presentato in patria la coppia di smartphone S17 / S17t, lo smartphone Vivo S17 Pro e gli auricolari Vivo TWS Air Pro.

Molto simili nelle specifiche, a parte il chipset e la fotocamera principale, i due Vivo S17 ed S17t hanno uno chassis spesso 7,46 mm e dal peso di 186 grammi, redatto nei tre colori nero, mare fiore, verde mare montagna.

uno schermo curvo OLED Q9 con risoluzione a 2800 × 1260 da 6,78 pollici, realizzato da BOE con matrice a diamante blu, in grado di supportare il refresh rate a 120 Hz, il touch sampling a 300 Hz, con luminosità di picco a 1.300 nits, profondità colore 10-bit, 1 miliardo di colori, oscuramento PWM ad alta frequenza 2160Hz, regolazione a 360° della luminosità, e supporto al miglioramento della visione dei colori.

La fotocamera frontale (Samsung S5KJN1, 1 /2,76 pollici) è da 50 megapixel. Dietro, c’è una dual camera, con un sensore principale da 50 megapixel che è un Samsung S5KGN5 (OIS, 1/1,56 pollici) nell’S17 e un Sony IMX766 (OIS, 1/1,56 pollici) nell’S17t: il sensore ultra wide (Sony IMX355, 1/4 pollici) è da 8 megapixel e c’è anche un anello smart di luce soffusa.

La piattaforma di elaborazione mobile è uno Snapdragon 778G+ (nell’S17) o un Dimensity 8050 (nell’S17t). Le combinazioni di memoria sono, per il Vivo S17, da 8+256 GB (2499 yuan), 12+256 GB (2799 yuan), e 12+512 GB (2999 yuan). Del modello Vivo S17t non sono ancora note le combinazioni. La batteria, da 4600 mAh, beneficia della carica rapida (del 70% in 30 minuti) a 80W via microUSB Type-C. Tra le altre specifiche, annoveriamo il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6, e il sistema operativo Android 13 sotto l’interfaccia OriginOS 3.

Vivo S17 Pro arriva nelle combinazioni da 8+256 GB (3099 yuan), 12+256 GB (3299 yuan) e da 12+512 GB 3499 yuan). Lo chassis, spesso 7,46 mm, dal peso di 188 grammi, è previsto nei tre colori nero, giada bianco ghiaccio, e verde mare montagna.

Lo schermo è un pannello curvo OLED Q9 di BOE da 2800 × 1260 con diagonale a 6,78 pollici, 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, profondità colore a 10-bit, 1.300 nits di picco come luminosità, supporto della regolazione della luminosità a 360 gradi, oscuramento PWM ad alta frequenza 2160Hz, e certificazione di protezione degli occhi SGS superata. Davanti troviamo la fotocamera Samsung S5KJN1 (1/2,76 pollici) da 50 megapixel mentre, dietro, assieme al sensibile sensore super spettrale e a un anello luminoso smart, c’è una tripla fotocamera. In essa opera un sensore principale Sony IMX766 (OIS, 1/1,56 pollici) da 50 megapixel, un sensore ultra wide Sony IMX355 (1/4 pollici) da 8 megapixel e uno telescopico Sony IMX663 (zoom 2x, 1/2,93 pollici) da 12 megapixel. Lato multimedia si sono anche uno speaker mono e un motore vibrazionale.

Se il chipset è un MediaTek Dimensity 8200, la batteria, caricabile rapidamente (70% in mezzora) a 80W, ammonta a 4600 mAh. Ci sono come connettività sempre il 5G, il Bluetooth 5.3, il GPS e il Wi-Fi 6: sotto l’interfaccia OriginOS 3 c’è Android 13.

Mutuando alcune specifiche dai primi auricolari semi in-ear con cancellazione attiva del rumore di iQOO, la “cugina” Vivo ha svelato anche gli auricolari praticamente omonimi Vivo TWS Air Pro. Questi auricolari, impermeabili secondo lo standard IP54, leggeri (4 grammi a unità) montano driver da 14,2 mm (20Hz-2000Hz di risposta in frequenza) e hanno appunto la cancellazione attiva del rumore.

Connessi alla sorgente sonora (o a due dispositivi in contemporanea) mediante il Bluetooth 5.3 (codec AAC e SBC) supportano DeepX 2.0 Stereo, e 3D Spatial Audio ma, in più, possono accampare una modalità da gioco che abbassa la latenza a 88ms. L’autonomia, grazie alle microbatterie (31 mAh) caricabili in 60 minuti, è di 6 ore, che diventano 30 con la custodia (430mAh di batteria) possono arricchirsi di altre 3 ore dopo appena 15 minuti di carica rapida.