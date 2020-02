Vivo APEX 2020: ufficiale il concept phone con tecnologie rivoluzionarie

Quale guanto di sfida all’avveniristico Xiaomi Mi Mix Alpha, BBK Electronics – portando avanti un’iniziativa in piedi dal 2018 – ha annunciato il proprio nuovo concept phone, battezzato Vivo APEX 2020 in grado, come il modello dello scorso anno, di spingersi oltre qualsiasi attuale rappresentazione tecnologica esistente sul piano mobile.

Difficilmente previsto per la commercializzazione, il nuovo Vivo APEX 2020 (169 grammi, nuance nero e bianco) ha un display con vetro waterfall che, grazie alla curvatura laterale da 120° elimina totalmente le cornici longitudinali: i pulsanti fisici, di conseguenza, non esistono, essendo stati sostituiti da zone sensibili al tocco o (nel caso del bilanciere per il volume) da gesture a schermo.

Assente anche il jack da 3.5 mm, sostituito dal Bluetooth, e lo slot per le SIM, ovviate da eSIM, nel display da 6.45 pollici del Vivo APEX 2020, risoluto in 2.330 x 1.080 pixel, a stupire è anche la collocazione della selfiecamera, da 16 megapixel (attrezzata per gli scatti notturni mediante i “super-pixel” ottenuti col pixel binning 4-in-1), occultata – al pari dello scanner per le impronte, che occupa come area ricettiva quasi metà del lato frontale – sotto al display che, nella zona specifica per la stessa, è stato trattato in modo da acuire di 6 volta la trasmittanza della luce, col resto del lavoro di implementazione svolto a suon di algoritmi, affinché gli autoscatti siano sempre e comunque di alto livello.

Sul retro un bumper circolare ospita una doppia fotocamera posteriore. L’elemento in alto è formato dal sensore per lo zoom, da 16 megapixel che, grazie ad un modulo periscopico spesso appena 6.2 mm, non sporge troppo dal corpo macchina, integrando al suo interno 4 gruppi di lenti, tra cui 2 mobili e 2 fissi, ai quali è affidato l’incarico di garantire uno zoom continuo, in tempo reale, da 5x s 7.5x. Poco sotto, invece, spicca il sensore principale da 48 megapixel, definito Gimbal Camera in quanto dotato di un sistema di stabilizzazione cardanica giudicato di 200 volte più efficace di una comune stabilizzazione ottica.

Corredato dal processore top Qualcomm Snapdragon 865 con una RAM da 12 GB ed uno storage da 256 GB, animato da Android 10 lato software, l’innovativo Vivo APEX 2020 sfodera una ricarica wireless ultraveloce (“Wireless Super FlashCharge”), da 60W, in grado di ricaricare la batteria, dalla capienza ignota, del 30.81% circa in 3.21 minuti (nello specifico, capace di rabboccare 2.000 mAh di capienza energetica in 20 minuti).