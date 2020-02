Very Mobile, dopo la pubblicazione delle app, pubblica la sua prima offerta bomba

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai una scelta troppo semplice da portare a termine. Il mercato della telefonia mobile, ora più che mai, è alquanto vario e, di conseguenza, scegliere la promozione più adatta alle proprie esigenze non è per nulla semplice. Un determinato cliente potrebbe aver bisogno di un maggior traffico dati, di un raggio di copertura migliore, oppure ancora ha la necessità di contenere i costi del canone mensile.

Tutti questi fattori sono determinanti nella scelta di una promozione e, con un concorrente in più, ciò è reso ancora più difficile. A partire da oggi, infatti, Very Mobile apre ufficialmente al pubblico la sua prima offerta. Ci teniamo ad anticipare che essa si dimostrerà essere particolarmente conveniente, forse come non si è mai visto fino ad ora.

Very Mobile offre soglie molto generose a soli 4,99 euro al mese

La prima promozione di Very Mobile è limitata alle prime 20.000 attivazioni e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutti quei numeri per i quali è previsto un pagamento aggiuntivo).

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutti quei numeri per i quali è previsto un pagamento aggiuntivo). SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione dei numeri che prevedono il pagamento di uno specifico servizio extra).

verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione dei numeri che prevedono il pagamento di uno specifico servizio extra). 30 GB di traffico dati erogati sotto rete 4G sul territorio nazionale.

Tale promozione prevede un canone mensile pari a 4,99 euro il quale, tenendo in considerazione le soglie appena descritte, configura una promozione particolarmente conveniente. Ricordiamo che è previsto un unico costo aggiuntivo, che comprende sia il contributo di attivazione che l’acquisto della SIM, pari a 5 euro. Come ben specificato in questi ultimi giorni, Very Mobile punta sulla trasparenza, sull’assenza di costi aggiuntivi (sono bloccati tutti i servizi aggiuntivi a pagamento), e sull’assenza di penali in fase di disattivazione o recesso dall’offerta.

Ricordiamo, infine, alcuni elementi aggiuntivi della promozione di cui è bene tenere presente. In primo luogo, la navigazione è erogata ad una velocità massima pari a 30 Mbps, esattamente come accade per altri operatori virtuali presenti sul mercato. Qualora si terminasse tutto il traffico dati presente nella propria offerta, la navigazione sarà congelata fino al mese successivo: se il cliente lo desidera, premendo un semplice pulsante sull’applicazione, egli può procedere al rinnovo anticipato della promozione.

Sono bloccate tutte le chiamate internazionali, ma è permessa la navigazione sul suolo europeo, fino a 2,4 GB di traffico dati. Il gestore ha anche pubblicato due numeri di supporto dedicati: il 1929 per i già clienti e l’800 99 4444 per chi non è ancora cliente.