Uno smartphone Redmi Note 10 Pro si è bruciato mentre si caricava

Un utente di Reddit ha condiviso le immagini di uno smartphone Redmi Note 10 Pro che è esploso mentre si caricava, lasciando il dispositivo completamente bruciato. L’utente, che si fa chiamare u/ChimichangasAreGood, ha raccontato che lo smartphone era collegato al caricabatterie originale e che non era stato sottoposto a stress termico o meccanico.

Secondo l’utente, lo smartphone ha iniziato a emettere fumo e poi è esploso, provocando un forte odore di bruciato. L’utente ha detto di aver spento la corrente elettrica e di aver portato il dispositivo fuori dalla sua casa. Le immagini mostrano che lo smartphone è stato completamente danneggiato dallo scoppio, con il retro e il display fusi e anneriti. L’utente ha affermato di aver contattato il servizio clienti di Xiaomi, ma non ha ricevuto una risposta soddisfacente.

Lo sfortunato utilizzatore di uno smartphone di scuola Xiaomi ha detto che poi gli è stato offerto un rimborso o una sostituzione dello smartphone, ma che non gli è stata data una spiegazione sul motivo della deflagrazione.

Ha anche detto che non si sente sicuro di usare un altro dispositivo della stessa marca. Questo non è il primo caso di scoppio di uno smartphone Redmi Note 10 Pro. A Maggio, un utente indiano ha riportato un caso simile, in cui il suo dispositivo è deflagrato mentre era in tasca, causandogli ustioni di secondo grado. Anche in quel caso, l’utente ha accusato Xiaomi di non aver fornito un’assistenza adeguata e di aver cercato di insabbiare il caso. Xiaomi non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su questi “inconvenienti”, che potrebbero essere dovuti a difetti di fabbricazione o a problemi con la batteria.

Si consiglia agli utenti di prestare attenzione quando caricano i loro dispositivi e di non usare caricabatterie o cavi non originali. Inoltre, si raccomanda di non esporre gli smartphone a fonti di calore o a urti violenti.