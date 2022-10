Umidigi presenta gli entry level Umidigi G1 Max e C1 Max

Ascolta questo articolo

Dopo i modelli G1 e C1, in vista della festa dei single (11 Novembre, commercialmente noto come 11/11), il brand cinese Umidigi ha annunciato i successivi smartphone Umidigi G1 Max (in Galaxy Blue e Starry Black) e C1 Max (Black e Matte Silver), animati da Android 12.

Cominciando dal design, simile ai predecessori, gli Umidigi G1 Max e C1 Max (164.0 x 75.89 x 8.75 mm), hanno frame laterali piatti, un frontale con notch a goccia, un retro opaco con uno square per un filo non a pelo con la scocca. Passando alle specifiche si comincia per entrambi con un display LCD da 6.52 pollici risoluto in HD+, cioè a 1600×720 pixel, con un refresh rate di appena Hz e un aspect ratio in 20:9: la selfiecamera non va oltre gli 8 megapixel (f/2.2, video a 720p@30fps) riconoscimento facciale.

Dietro, vi è una doppia fotocamera con Flash LED: a costituirla sono un sensore principale da 50 (f/1.8, video a 1080p@30fps, foto notturne, Panorama, HDR) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità. Il processore, l’octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri UNISOC Tiger T610 coopera con la GPU dual core ARM Mali G52MP2: lo storage (eMMC 5.1), da 128 GB, espandibile (max 256 GB), è abbinato a una RAM (LPDDR4x) da 6 GB.

Protetto in quota sicurezza dalla presenza di uno scanner per le impronte digitali posto di lato, la coppia di smartphone Umidigi G1 Max e C1 Max ha una batteria da 5.150 mAh caricabile abbastanza lentamente, ad appena 10W, via microUSB Type-C con OTG. Le connettività prevedono il Dual SIM ibrido con 4G, il Wi-Fi ac dual band (display, direct), il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati vecchia maniera, e il localizzatore GPS (con supporto alle reti satellitari di posizionamento Glonass, BeiDou, Galileo).

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la vendita degli smartphone Umidigi G1 Max e C1 Max partirà a Novembre, a pressappoco 99.99 euro sull’importatore asiatico Aliexpress.