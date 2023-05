Umidigi G3 Plus: ufficiale il nuovo entry level 4G molto elegante

Dopo i modelli super economici C2 e G2, il brand cinese Umidigi ha annunciato un altro smartphone di fascia bassa molto curato nell’estetica, battezzato come Umidigi G3 Plus.

L’Umidigi G3 Plus ha uno chassis spesso circa 8,8 mm e dal peso di pressappoco 192 grammi. Il retro è cadenzato nelle colorazioni nero grafite, verde scuro e viola lavanda: il retro è realizzato in similpelle premium capace di resistere a impronte e sporco. Il costruttore dichiara lo smartphone come molto resistente visto che, pur senza certificazione, è stato messo a dura prova per quel che riguarda gli sbalzi termici, le microcadute, la connessione del jack e della USB.

Protetto sia dal Face Unlock che dallo scanner per le impronte digitali, posto di lato, Umidigi G3 Plus ha uno schermo LCD da 6,52 con risoluzione HD+, 90% di screen-to-body grazie al waterdrop, 20:9 di aspetto panoramico e ben 120 Hz come refresh rate. A sostenere le elaborazioni visualizzate sullo schermo opera un chipset octacore (1,6 GHz) Unisoc T606 con GPU ARM G57 da 650MHz: la RAM, da 4 GB, è di tipo LPDDR4X ed espandibile virtualmente di altri 4 GB massimi, mentre lo storage è da 128 GB, di tipo eMMC 5.1, ampliabile di 1 TB via microSD.

Sul piano fotografico, davanti c’è una fotocamera anteriore da 8 megapixel (video a [email protected]) mentre, dietro, assieme al sensore secondario da 2 megapixel e a un flash Dual LED, c’è un sensore primario da 13 megapixel (video a [email protected]) con apertura a f/2.2 e super modalità notturna che mantiene molti dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. L’array delle connettività dell’Umidigi G3 Plus contempla il GPS (Glonass, Galileo), il 4G, la Radio FM, il Wi-Fi ac dual band (direct, display), il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm. La batteria, da 5.150 mAh, promette un’autonomia tale per godersi il proprio intrattenimento per tutto il giorno: la carica avviene a 10W via microUSB Type-C.

Come sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 13. In vista della premiere mondiale, l’Umidigi G3 Plus è in vendita col 50% di sconto sul prezzo finale che, promozionalmente, si riduce quindi a soli 117,36 euro.