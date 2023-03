Umidigi C2 e G2: ufficiali i nuovi smartphone super economici con 4G e Android 13

Ascolta questo articolo

Umidigi, noto brand cinese versato in smartphone low cost, ha annunciato due nuovi smartphone “gemelli”, gli Umidigi G2 e C2 (164 x 75,89 x 8,75 mm per 192 grammi), eredi dei modelli G1 e C1 dello scorso anno, rispetto ai quali migliorano quanto a memorie e cambiano i chipset, pur restando sempre economici (su AliExpress a 79,99 dollari, circa 75 euro).

Umidigi G2 e C2 (da non confondersi con l’omonimo device del 2017, che aveva enormi cornici in alto e in basso rispetto allo schermo e uno scanner per le impronte digitali in basso a portata di pollice destro) sono sostanzialmente lo stesso telefono con però differenze estetiche marginali: nello specifico il C2 ha i bordi arrotondati mentre il G2 li ha piatti, per intenderci in stile Apple iPhone (in modo da avere un feel maggiormente piatto e per coloro che non amano le curvature laterali).

Lo schermo degli Umidigi C2 e G2 è un LCD IPS da 6,52” con risoluzione HD+, ovvero a 720×1600 pixel, una densità di pixel per pollice pari a 269 PPI, un refresh rate di 60 Hz, un touch sampling da 180 Hz, un rapporto aspetto a 20:9, il 90% di screen-to-body, e la capacità di rappresentare 16 milioni di colori. Passando all’imaging, la fotocamera anteriore è contenuta in un notch a goccia d’acqua, ha f/2.2 come apertura focale, registra video a 720p@30fps ed è priva sia di Flash LED che di autofocus. Questi elementi sono invece presenti in favore del sensore principale posteriore.

Tale fotocamera, da 8 megapixel, capace di catturare clip a 1080p@30fps, è contenuta in un bumper square, squadrato ma arrotondato, e ha un’apertura focale pari a f / 2.2. Poco sotto c’è il sensore per la profondità, da 2 megapixel, con apertura a f/2.4. Si tratta, dunque, di una doppia fotocamera posteriore. Lato audio, c’è il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

A coordinare anche i sensori accelerometro, di luce, e bussola, opera un chipset quadcore (quattro core A53), il MediaTek Helio A22, con GPU PowerVR GE8320. Le memorie prevedono 3 GB di RAM LPDDR4X, incrementabile virtualmente di 2 GB, e 32 GB di storage eMMC 5.1, espandibile di 256 GB massimi ulteriori via microSD, attraverso un carrellino ibrido che ospita o due nanoSIM per il 4G, o una nanoSIM e appunto la schedina di memoria supplementare.

Le connettività degli Umidigi C2 e G2 prevedono il GPS (GPS, GLONASS, Galileo), la microUSB Type-C 2.0 con OTG, il Wi-Fi ac/5 dual band ed il Bluetooth 5.0: mancano lo scanner per le impronte digitali e il modulo NFC per i pagamenti contactless. A bordo si trova una batteria da 5.150 mAh che può essere caricata rapidamente a 10W. Il sistema operativo è una versione piena, e non Go Edition, di Android 13.