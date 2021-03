Ulefone Note 11P: in pre-ordine il low cost con 48 mpx e con Android 11

Per lo più nota in Occidente per device rugged, la cinese Ulefone è versata anche nel realizzare normali smartphone dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, come nel caso del nuovo Ulefone Note 11P, out-of-the-box con già a bordo come sistema operativo, praticamente privo di pubblicità e bloatware, Android 11.

Frontalmente, l’Ulefone Note 11P (166.9 x 77.2 x 9.95 mm, per 220 grammi) propone un minuscolo forellino (0.4 mm) per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/1.8, face unlock), lasciando il resto dello spazio al panoramico (20:9), display LCD da 6.55 pollici, risoluto in HD+, con supporto al tocco di 5 dita. Sul retro, al centro è presente un veloce (sblocco in 0.1 secondi) scanner per le impronte digitali (5), a misura di polpastrello e, a sinistra, un rettangolo arrotondato che ospita, a L, una quadrupla fotocamera.

La multicamera dell’Ulefone Note 11P annovera un sensore da 48 (principale, Samsung Isocell Bright GM1, f/1.8, pixel binning per foto da 12 mpx con 1.6 micron di pixel, video a 1080p), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 5 (f/2.6, macro a 4 cm), 2 (profondità) megapixel.

Il processore Mediatek P60 (noto anche come MT6771), un octacore (2.0 GHz) abbinato alla GPU Arm Mali-G72, beneficia di 8 GB di RAM (LPDDR4x) e di 128 GB di storage (UFS 2.1), espandibile sino a 1 TB. L’energia, nell’Ulefone Note 11P viene invece tratta da una maxi batteria, da 4.400 mAh che, caricata rapidamente (10W) via microUSB Type-C, assicura 450 ore di stand-by, o 13.5 ore di conversazione telefonica.

Essenziale appare essere l’array delle connettività, con l’Ulefone Note 11P che propone un Dual SIM puro, il 4G LTE (banda 20) con chiamate VoLTE HD, il GPS (Beidou, Glonass), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 LE e, dabbasso, assieme al microfono ed allo speaker mono, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie cablate. Calibrato nelle colorazioni nero, verde, rosso, lo smartphone Ulefone Note 11P può già essere pre-ordinato, su Bangood, al prezzo 115.52 euro, con le spedizioni (+ 3.08 euro) schedulate a partire dal prossimo 14 di Marzo.