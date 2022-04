Ulefone Armor X10 Pro: ufficiale l’entry level 4G corazzato con Android 11

Nell’ambito delle sue iniziative promozionali per la primavera, il brand cinese Ulefone ha colto l’occasione per ufficializzare un nuovo smartphone, noto come Ulefone Armor X10 Pro (circa 147.95 euro) che, pur appartenendo alla categoria dei telefoni rugged o corazzati, mostra un design piuttosto “normale”, con un form factor decisamente più comodo da tenere in tasca.

L’Ulefone Armor X10 Pro (158.2 x 76.7 x 14.6 mm, per 256 grammi, nei colori grigio o nero) ha uno chassis impermeabile secondo gli standard IP68/69K, che ne assicurano la resistenza a immersioni per mezzora a 1.5 metri di profondità, ed a spruzzi ad alta pressione e temperatura: la certificazione MIL-STD – 810G, invece, ne consente l’uso in contesti estremi, di lavoro e di intrattenimento outdoor avventuroso. Merito di tali certificazioni è l’implementazione della modalità per la fotografia subacquea.

Lungo il perimetro, si trovano il piccolo jack da 3.5 mm per le cuffie, lo slot per le due SIM 4G (con chiamate VoLTE), quello per la microSD sino a 128 GB per l’espansione dello storage, la microUSB Type-C in basso e, a sinistra, un pulsante programmabile (associando ai tocchi singoli, multipli e alle pressioni varie funzioni o app da lanciare).

Il display dell’Ulefone Armor X10 Pro è un pannello LCD IPS risoluto in HD+ (1.440 x. 720 pixel), con due cornici molto ampie in alto e in basso, utili per l’impugnatura in orizzontale e per attutire l’impatto delle cadute sui lati corti del device: la fronte del lato A accoglie i sensori per la prossimità, per la luminosità ambientale, un LED di notifica, e la selfiecamera, da 5 megapixel (GC5035, f/2.2), con selfie timer, abbellimenti, funzione specchio e face unlock. Sul retro, in alto a sinistra, un bumper rettangolare ospita un sensore secondario per la profondità e, soprattutto, uno primario da 20 megapixel che, fornito da Sony (IMX376, f/1.8, angolo visuale pari a 78.7°, obiettivo a 6 lenti), gira video a 1080p@30fps, realizza time-lapse, slow motion, panorami, e gode della modalità notturna e delle raffiche di foto.

Lato audio, l’Ulefone Armor X10 Pro vanta due speaker 1216 con ampia camera acustica e amplificatori smart, capaci di emettere sino a 100 decibel (ideale per emanare un SOS sonoro), e una radio FM che funziona anche senza cuffie.

Il motore elaborativo del device, che gli conferisce un più 21% di prestazioni rispetto al modello base, è il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek MT6762 con GPU IMG GE8320, mentre l’assetto mnemonico, unico, prevede 4 GB di RAM e, sempre rispetto asl predecessore, un raddoppio dello storage, ora pari a 64 GB. La sezione delle connettività prevede il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il Wi-Fi ac dual band, l’NFC per i pagamenti con Google Pay, e il Bluetooth 5.0.

La batteria, da 5.180mAh, caricabile (non rapidamente) a 10W, promette 313 ore di stand-by o, in uso concreto, 31 ore di conversazioni telefoniche: il device è out-of-the-box con Android 11. Assieme al device, il brand ha presentato anche una custodia ufficiale, ovviamente corazzata, con clip per agganciarci un moschettone.