Ulefone Armor Pad: ufficiale il tablet rugged con 4G, audio speaker e maxi batteria

Ulefone, brand cinese versato nella realizzazione di smartphone economici, ma anche robusti, e dalla grande autonomia, ha riversato queste qualità in un nuovo tablet, l’Ulefone Armor Pad, prezzato sullo store ufficiale a 199.99 dollari (circa 183 euro).

Cadenzato nella sola colorazione nera, Ulefone Armor Pad misura 213 x 128.8 x 14 mm per 590 grammi. A sinistra ci sono i due pulsanti per il volume e, in basso, lo uSmart Connector (pin magnetici) a cui collegare un microscopio o un endoscopio della stessa marca. A destra c’è un pulsante arancione, programmabile, e il tasto di accensione, che fa anche da scanner per le impronte digitali, capace di memorizzare sino a 5 impronte e di attuare uno sblocco in 0,1 secondi.

Frontalmente, si notano angoli tagliati e rinforzati, atti a contribuire alla resistenza dell’Ulefone Armor Pad che, in tema, vanta il superamento dei test militari MIL-STD-810H (es. resistenza a cadute ad 1,5 metri) e ovviamente le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K.

La cornice alta dell’Ulefone Armor Pad, molto spessa come quella inferiore, ospita un sensore di luminosità, un LED di notifica, la capsula auricolare, e la fotocamera anteriore, da 5 megapixel (GS5K5E2, 1,12µm, 3P, 83,3°, f/2,0). Il display dell’Ulefone Armor Pad, con uno screen-to-body del 67,6%, è un LCD IPS da 8 pollici, con risoluzione a 800 x 1280 pixel, secondo un aspect ratio a 16:10, con 189 PPI di densità di pixel per pollice.

Dietro, la coverback presenta una texture diagonalizzata. Una ellisse in alto a destra ospita una fotocamera mono, in “orbita” assieme al relativo Flash LED: il sensore impiegato (Hi1333, 79.3°, f/2.2, autofocus) ha 13 megapixel di risoluzione e cattura video (anche in modalità subacquea o panorama) sino a 1080p@30fps. L’audio conta su due speaker stereo 1217 per un suono avvolgente e coinvolgente.

Ulefone Armor Pad usa come chipset l’octacore Helio G25 costruito da MediaTek a 12 nanometri, con 2.0 GHz di clock massimo e una GPU PowerVR GE8320: la RAM, da 4 GB, fa coppia con uno storage da 64 GB, espandibile via microSD inserendo una schedina TF (meglio se di classe 10) di massimo 256 GB senza rinunciare a una delle due SIM per il 4G, visto che il carrellino ad hoc è a triplo slot. Le connettività di bordo sono sostanziate nel Wi-Fi ac dual-band, nel Bluetooth 5.2 LE (A2DP), nel GPS (GLONASS, BeiDou, Glonass), e nella microUSB 2.0 Type-C con OTG. La batteria, da 7.650 mAh, è caricabile sino a 18W. Purtroppo, il sistema operativo è ancora Android 12.