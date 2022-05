Ufficiale per errore il nuovo OnePlus Nord 2T

Ascolta questo articolo

In attesa di annunciare i nuovi smartphone Nord 3 e 10R, OnePlus, marchio del gruppo BBK, forse per un errore, ha anticipato sull’importatore Aliexpress, mediante il suo store ufficiale, il nuovo medio-gamma OnePlus Nord 2T.

Il nuovo smartphone, esibito nelle colorazioni verde tenue e grigio scuro tendente al nero, ha un design con un foro in alto a sinistra sul davanti mentre, sul retro, il totem in alto a sinistra, di forma rettangolare, ha due oblò di uguali dimensioni affiancati in ottica di simmetria dalle due unità per il Flash LED, scisso rispetto al sempre doppio ma unificato Flash Dual LED dell’OnePlus Nord 2. Di lato non c’è lo scanner per le impronte digitali, che è nascosto sotto il display.

Quest’ultimo è un pannello AMOLED da 6.43 pollici, definito “Fluid” per via del refresh rate, da ben 90 Hz, risoluto in FullHD+: la selficamera, nel succitato foro, è di Sony, rappresentata da un sensore IMX615 da 32 megapixel predisposto per il face unlock. Sul retro, nonostante il doppio oblò, la fotocamera è tripla, con due sensori inseriti nello stesso cerchio, ovvero l’ultragrandangolo da 8 megapixel e il sensore monocromatico da 2 megapixel mentre, in cima, il ruolo da protagonista spetta al sensore Sony IMX766, da 50 megapixel, beneficiato dalla stabilizzazione ottica.

Ai timoni di comando, il costruttore ha posto il nuovo octacore (3 GHz) di Mediatek, cioè il Dimensity 1300, che fa qui il suo esordio nel mondo mobile: la RAM è da 8 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB.

Provvisto dell’interfaccia OxygenOS 12.1, il nuovo smartphone OnePlus Nord 2T integra una batteria da 4.500 mAh, con carica rapida proprietaria SuperVOOC da 80 watt che, in 15 minuti, assicura l’autonomia sufficiente a un’intera giornata. Al momento non si conoscono altri dettagli, se non che il prezzo del device è fissato a 399 dollari, con i primi 300 acquirenti che riceveranno in regalo anche un paio di auricolari OnePlus Bullets Z.