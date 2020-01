Ufficiale l’Oppo F15, smartphone medio-gamma con tetracamera posteriore

Puntualissima, BBK Electronics ha appena concluso un evento di presentazione in quel di Nuova Delhi, in India, nel corso del quale ha alzato il sipario sul nuovo medio-gamma telefonico Oppo F15, già disponibile al preordine tanto su Amazon quanto su Flipkart, nelle nuance Unicorn White (sostanzialmente, un indaco gradientato) e Lightening Black.

Oppo F15 ha un telaio metallico (160.2 x 73.3 x 7.9 mm, per 172 grammi) con il frontale protetto da un vetro Gorilla Glass 5 quale scudo per il display: quest’ultimo, un pannello OLED da 6.4 pollici con aspetto panoramico a 20:9, vanta una risoluzione FullHD+ (408 PPI, 430 nits) ed uno screen-to-body del 90.7% grazie alla presenza di un minuscolo notch a goccia in alto, al cui interno è presente la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2,0, con HDR, AI impiegata nell’abbellimento e nello scontornare i soggetti in modalità Ritratto).

Sul retro, pulito, in quanto risulta adottato uno scanner ottico in-display di 3a generazione per lo sblocco (in 0.32 secondi) via impronte digitali, il Flash LED precede a sinistra la colonna per la quadrupla fotocamera, equipaggiata con sensori da 48 (pixel binning 4-in-1, messa a fuoco fasica, f/1.79), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4) megapixel: a beneficio della multicamera, risultano presenti le modalità pro, notturna, panoramica, i video a 1080p@30 fps stabilizzati elettronicamente via giroscopio, il rallenty, e lo slow motion.

Nell’Oppo F15 appena presentato in India, se lato software risulta presenta ancora Android 9 sotto interfaccia Color OS 6.1, in ambito hardware lo sprint è offerto dal processore octacore (2.1 GHZ) Helio P70 e dalla GPU Mali-G72 MP3, con Game Booster 2.0 per il gaming. La RAM (LPDDR4X) arriva sino ad 8 GB, mentre lo storage, che ne guadagna altri 256 via microSD (senza sottrarre spazio al Dual SIM, essendo presenti 3 slot nel carrellino), ammonta a 128 GB (UFS 2.1).

Di ordinaria amministrazione risulta la connettività dell’Oppo F15, che conta su 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2 (A2DP), jack da 3.5 mm con Radio FM, GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass): la porta microUSB è una Type-C, e carica velocemente (2 ore extra dopo 5 min), via VOOC 3.0 e caricatore da 20 W, la batteria da 4.025 mAh. Prezzato a circa 252 euro (ovvero a 19.990 rupie), l’Oppo F15 è in pre-ordine da oggi, con l’effettiva disponibilità a far data dal 24 Gennaio.