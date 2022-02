Ufficiale il top gamma "riciclato" Asus 8Z

Nel mentre le attenzioni sono tutte indirizzate al MWC 2022 di Barcellona, Asus ha trovato tempo e modo per lanciare un prodotto anche in India, ove ha listato dal 7 Marzo) il top gamma telefonico Asus 8Z, emanazione locale dello ZenFone 8.

Asus 8Z (148 x 68,5 x 8,9 mm, per 169 grammi, nei colori Obsidian Black e Horizon Silver), di cui alla vigilia era trapelato l’intero materiale di marketing, si presenta, dietro un vetro Gorilla Glass Victus, con un pannello OLED (Samsung E4) da 5.9 pollici risoluto in FullHD+ (445 PPI) secondo un aspect ratio a 20:9, con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, 1.100 nits di luminosità massima, 1,000,000:1 di contrast ratio, supporto all’HDR10+. estrema accuratezza nei colori (112% sulla scala, DCI-P3, 151.9% su quella sRGB, Delta E < 1), scanner per le impronte sottostante, e certificazioni SGS Eye Care / SGS Seamless Pro.

Il foro in alto a sinistra ospita una selfiecamera Sony IMX663 da 12 megapixel (f/2.45, visuale a 76.5%, 1/2,93″, 1.22 micrometri di pixel, dual pdaf, video in 4K@30fps o FullHD@60fps). Sul retro, un bumper rettangolare ma compatto a sinistra ospita una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel (1/1,7, f/1.8, pixel binning 4-in-1 per pixel da 1.6 micrometri, stabilizzazione ottica, video 8@24fps stabilizzati elettronicamente), e uno secondario Sony IMX363 da 12 megapixel (f/2.2, dual pdaf, video 4K@60 fps stabilizzati via EIS), con ultragrandangolo a 113° (beneficiato dalla correzione in tempo reale delle distorsioni) e macro a 4 cm.

L’app fotocamera dell’Asus 8Z mette a disposizione funzioni come i video iper stabilizzati in 1080p@30/60 fps (HyperSteady), lo slow-motion sino a 4K@120fps, il time-lapse in 4K, e il Video Motion Tracking in 4K@60fps. Lato audio, sono presenti, all’interno dello chassis impermeabile secondo il grado IP68, due speaker stereo calibrati Dirac, con audio Hi-RES (grazie al DAC Qualcomm Aqstic WCD9385): l’utente potrà comunque contare anche sul mini-jack da 3.5 mm, sull’audiowizard nel software, e sul codec aptX Adaptive di Qualcomm.

Il processore octacore (2.84 Ghz) Snapdragon 888 con la GPU Adreno 660 sfruttano RAM LPDRR5 e storage non espandibile via microSD, di tipo UFS 3.1, nelle combinazioni da 8+128 GB (42.999 rupie o 509 euro) e 8+256 GB.

Dotato delle connettività 5G (standalone e non), Dual SIM, Wi-Fi 6 triband con antenne 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2 (con profili EDR, A2DP, HID, HFP, AVRCP, codec AAC, aptX anche standard, LDAC, e funzioni OPP, PAN), GPS (Glonass, Galileo, QZSS, NavIC), del modulo NFC, via microUSB 2.0 (OTG) Type-C l’Asus 8Z carica rapidamente, a 30W, la batteria da 4.000 mAh, compatibile anche con il Quick Charge 4.0 e l’USB PowerDelivery 3.0. Il sistema operativo, infine, è Android 11 sotto interfaccia proprietaria ZenUI 8.