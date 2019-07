Ufficiale: il Galaxy Fold arriverà a Settembre

Samsung Galaxy Fold fu presentato il 20 Febbraio con un pre-order che in Italia sarebbe stato disponibile dal 26 Aprile. Già dalla sua prima presentazione, il dispositivo ideato da Samsung avrebbe dovuto essere unico nel suo genere, essendo infatti costituito da due schermi richiudibili che avrebbero consentito un uso pratico per chiamate e notifiche, ed un uso ricco di multimedialità utilizzandoli entrambi.

Ma i progetti dell’azienda coreana non seguirono le aspettative. I problemi iniziarono quando Samsung iniziò ad inviare a vari giornalisti prototipi del telefono, unità che hanno riscontrato numerosi problemi fin dai primi utilizzi, soprattutto gravi problemi allo schermo nel momento in cui veniva rimossa la pellicola protettiva. Per uscirsene da questa disavventura, Samsung fu costretta a ritirare tutti i telefoni rilasciati ed a tardare la data di rilascio.

Ma eccoci qui arrivati all’ufficializzazione del Samsung Galaxy Fold. L’azienda coreana non specifica una data esatta, ma conferma che la data di rilascio sarà nel mese di Settembre.

Inoltre, l’azienda tende a specificare che sono stati introdotti importanti miglioramenti nel device, e di aver eseguito attenti e severi test prima di arrivare ad un risultato convincente. Spiega “che lo stato protettivo si è esteso oltre la cornice, chiarendo che è parte integrante della struttura dello schermo e che non dovrebbe essere rimosso“, e tiene anche a ringraziare i propri fan per l’attesa e il supporto dimostrato.

Tra le tante migliorie, Samsung chiarisce che nel dispositivo vengono anche aggiunte delle protezioni per impedire l’entrata di polvere nella cerniera e degli ulteriori strati di metallo posti sotto il display: anche nell’interfaccia, vengono poste migliorie, soprattutto nella sua ottimizzazione. Riguardo al prezzo, invece, non si hanno delle indicazioni precise, ma si crede che difficilmente possa variare dal suo listino iniziale di 2.000 euro (in Italia).