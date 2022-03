Ufficiale il Blu G91 Max, con video in 4K e ricarica wireless

Blu Producs, brand americano solito nel rimarchiare i prodotti generici, in genere a basso costo, realizzati da altri brand (tra cui Doogee, Gionee , Doogee e Tinno Mobile), ha annunciato, quale seguito del modello di Agosto, la variante Max del Blu G91, in veste di Blu G91 Max.

Il device in questione (168.6 x 77 x 8.9 mm, per 213 grammi), concepito nelle colorazioni alternative Spectrum Grey e Sky Blue, esibisce un design con un frontale in cui è presente un foro in alto al centro nel display mentre, dietro, leggermente curvo ai lati per una più comoda impugnatura, un piccolo totem a sinistra ospita, sopra il Flash Dual LED, i sensori della quadrupla fotocamera posteriore. Lo scanner per le impronte digitali, presente a bordo quale sistema di sicurezza assieme al Face ID, è posto di lato, sul frame di destra: il perimetro comprende anche una microUSB Type-C e il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

Frontalmente, il display è un pannello LCD IPS da 6.8 pollici, risoluto in FullHD+ (1080 x 2460 pixels), con 60 Hz di refresh rate, 395 PPI, e il 91.5% di screen-to-body (grazie a cornici visibili solo sul mento). In tema di fotocamere, il Blue G91 Max integra una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps) mentre, dietro, la multicamera a 4 sensori ne annovera uno principale da 108 megapixel (Samsung HM2, f/1.79, 1/1.52″, messa a fuoco fasica, Panorama, HDR, video anche in 4K@30fps), seguito da uno ultragrandangolare (115°) da 5 (f/2.2), e da una coppia di 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Sotto il “cofano”, il Blu G91 Max si avvale del processore octacore (2.05 GHz) Mediatek Helio G95, realizzato a 12 nanometri e messo in coppia con la GPU Mali-G76 MC4: la RAM e lo storage, espandibile via microSD, si combinano nel solo allestimento disponibile, da 8+128 GB, venduto a 229.99 dollari sia presso Amazon.com che tramite alcuni operatori telefonici USA (es. AT&T, Metro PCS, T-Mobile). Anche il versante energetico è molto buono, con la presenza di una batteria da 5000 mAh, caricabile cablatamente a 18W e in wireless Qi a 15W.

Qualche nota dolente per il Blu G91 Max arriva dall’array delle connettività. Il Dual SIM supporta solo il 4G, il Wi-Fi (Direct, hotspot) arriva alla n, e il Bluetooth (A2DP) è solo 4.1: oltre al GPS (A-GPS) non è infine possibile annoverare anche l’NFC che, purtroppo, manca. Chiude la scheda tecnica il sistema operativo, qui in veste di Android 11, con preinstallato un hub Giochi che ne suggerisce alcuni, e alcune app popolari preinstallate (Wish, Pandora, Solitario, TikTok, SHEIN).