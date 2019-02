TIM regala il 10% delle ricariche sotto forma di bonus (solo per San Valentino e da app MyTIM)

Per la maggior parte degli operatori telefonici, le ricorrenze sono un’occasione davvero particolare per offrire regali e promozioni esclusive. Infatti, comunicando il senso di ‘esclusività’ di quel regalo/offerta, il cliente è maggiormente attratto da tale proposta e tende ad aderirvi più facilmente. Si tratta, quindi, di una pratica commerciale fondata e, quindi, sfruttata ampiamente dai maggiori operatori telefonici italiani (ma ciò vale anche per aziende estranee al settore della telefonia mobile).

Anche TIM non si astiene da tutto ciò, proponendo una serie di iniziative pensate per San Valentino. Abbiamo già discusso sui regali offerti con TIM Party come i Minuti illimitati, lo sconto presso Interflora e uno sconto su una cena per due persone. Ebbene, sembra che le iniziative di TIM non siano ancora esaurite.

Tutti i clienti potranno ricevere il 10% di credito in più ad ogni ricarica

Differentemente dalle precedenti iniziative, in questo caso non è necessario essere utenti di TIM Party. È sufficiente, infatti, aver scaricato ed installato la nuova app MyTIM. Solo per oggi, San Valentino, tutti coloro che decideranno di effettuare una o più ricariche tramite l’applicazione, riceveranno un bonus pari al 10% del valore della ricarica stessa. Il bonus è riconosciuto immediatamente sotto forma di credito telefonico aggiuntivo.

Non sembrano esserci limitazioni riguardo il massimo bonus richiedibile: se un utente dovese ricaricare 5 euro, avrà 0,50 euro come credito bonus. Se, invece, l’importo ricaricato dovesse essere pari a 50 euro, il bonus corrispondente sarà di 5 euro. Non ci sono restrizioni sul metodo di pagamento da utilizzare: l’unica condizione consiste nell’utilizzo dell’applicazione MyTIM, visto che le ricariche con altri metodi non permetteranno l’ottenimento del credito aggiuntivo.

Ricordiamo che qualunque ricarica effettuata garantisce la durata della SIM per 13 mesi dal giorno in cui tale ricarica è stata effettivamente accreditata sul numero telefonico. Ricordiamo, inoltre, che l’applicazione MyTIM consente di gestire in modo pratico e funzionale la propria linea: è possibile vedere le proprie soglie di traffico, le offerte attivabili, e il proprio credito residuo. È disponibile anche una sezione di Assistenza dedicata per risolvere i problemi del cliente.