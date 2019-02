TIM festeggia San Valentino: arrivano minuti illimitati gratis (e sconti su fiori e cene romantiche)

TIM Party è il programma fedeltà proposto da TIM e pensato per premiare tutti i propri clienti più fedeli. Chi lo è già saprà perfettamente che il suo funzionamento prevede quattro gruppi distinti: chi è un nuovo cliente, chi è cliente da un anno, da cinque anni, oppure chi è un cliente sia di linea fissa che mobile. Ciascun gruppo può beneficiare di vantaggi diversi e crescenti a seconda del ‘livello di fedeltà’ a cui un utente corrisponde.

Questi programmi fedeltà, poi, trovano la loro massima espressione durante gli eventi speciali. Nel corso di questi ultimi, gli operatori telefonici preparano regali ad hoc tesi a premiare ulteriormente il proprio cliente. Anche TIM Party non è da meno, proponendo alcune iniziative interessanti (al pari di quelle di Novembre) questa volta dedicate a San Valentino.

I primi 10.000 clienti TIM potranno avere minuti illimitati gratis

La prima di queste iniziative speciali riguarda essenzialmente la propria linea mobile e, esattamente come indicato nel sottotitolo, prevede l’attivazione di minuti illimitati gratis. Qualunque sia la vostra promozione, per un intero mese a partire dalla data di attivazione, la soglia dei minuti sarà annullata, e potrete chiamare quanto vorrete, senza alcun limite di tempo (in realtà, ci sarebbero, ma sono alquanto difficili da raggiungere).

Per attivare questa promozione, è necessario fare clic sull’opportuna area presente sul sito di TIM Party. L’attivazione prevede, come data limite, il 15 Febbraio prossimo, ma non è escluso che l’operatore decida di prolungare tale termine. Dopo aver accettato le condizioni del regalo, lo stesso sarà reso disponibile entro un massimo di 48 ore dalla richiesta. I minuti illimitati gratis sono validi sia in Italia che in Unione Europea, rispettando le condizioni di uso lecito e corretto.

TIM Party offre sconti su fiori e regala due portate di cibo a cena

Le iniziative di TIM Party, però, non finiscono qui. Arrivano anche alcuni vantaggi realizzati appositamente per l’occorrenza che si sta per festeggiare. TIM, infatti, ha preparato anche uno speciale coupon da 15 euro da spendere presso Interflora su una composizione floreale o su vari regali presenti sullo stesso sito. Per usufruire dello sconto, è necessario fare richiesta entro il 16 Febbraio, e il coupon promozionale potrà essere utilizzato solo fino al prossimo 28 Febbraio.

Inoltre, TIM Party offre anche uno sconto su una cenetta romantica. Facendo un apposita richiesta sul sito dedicato dell’operatore, si potrà avere un codice promozionale da spendere presso restopolitan.it. Tale coupon prevede due portate omaggio, a condizione che la cena comprenda almeno due persone. Per utilizzare questo coupon, si ha tempo fino al prossimo 31 Dicembre 2020.