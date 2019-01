TIM ‘festeggia’ il Festival di Sanremo: 20 Giga extra a meno di 10 euro al mese (100 Giga il primo mese)

Gli eventi di una certa rilevanza, come il Festival di Sanremo, sono una ghiotta occasione per gli operatori telefonici per proporre alcune offerte interessanti (in quanto sponsor dello stesso evento). Anche quest’anno TIM non si fa scappare l’occasione giusta per proporre un’offerta alquanto interessante. Prima di proseguire nella lettura dell’articolo, ci teniamo a precisare che si tratta di un’offerta attivabile sia dai già clienti dell’operatore, come integrazione ad un piano tariffario già esistente, oppure come nuova offerta per tutti coloro che decidessero di avviare un nuovo contratto di telefonia mobile.

L’offerta di cui stiamo parlando prende il nome di SuperGiga 20 e prevede, normalmente, un bundle dati di 20 GB da utilizzare sul suolo nazionale. Per poter aderire a questa offerta, è necessario versare un canone mensile pari a 9,99 euro (ricordando che si tratta di un’offerta da abbinare ad un altro piano tariffario). In occasione del Festival di Sanremo, TIM ha deciso di offrire un incentivo in più ed è per questo che, solo il primo mese, invece di 20 GB si avranno ben 100 GB di traffico dati. Osserviamo, però, tutti i dettagli che è bene tenere a mente.

L’opzione aggiuntiva è disattivabile in qualunque momento, senza eventuali penali

Per prima cosa, il bundle di 100 GB di traffico dati sarà diviso in due blocchi: un primo blocco da 20 GB ed un altro da 80 GB. Questo secondo blocco ha priorità di erosione rispetto al primo, sebbene ciò non rappresenti un grosso problema vista la grande mole di traffico dati inclusa. Tutti i Giga sono validi un mese dall’attivazione, successivamente avrà luogo il rinnovo della promozione a 9,99 euro (ma con soli 20 GB di traffico dati).

L’offerta non prevede alcun costo di attivazione aggiuntivo a carico dell’utente e, in caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, la stessa va in un periodo di ‘sospensione’ che potrà avere una durata massima pari a 30 giorni. Nel caso in cui l’utente superasse il limite di Giga messo a disposizione, a meno che non sia attivata la promo ‘Giga di scorta’ e non siano presenti opzioni aggiuntive, la navigazione si blocca senza incorrere in costi aggiuntivi.

Infine, chiunque proceda all’attivazione di questa speciale tariffa telefonica avrà diritto ad uno sconto di 50 euro su un modem Wi-Fi brandizzato TIM. Nello specifico, tale offerta si applica ai seguenti prodotti: