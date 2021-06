Tecno Phantom X: in arrivo il quasi top gamma con 50 mpx, AMOLED e carica rapida

Dopo aver fatto parlare di sé nei giorni scorsi per il futuro arrivo del top gamma Infinix Zero X, con sensore principale da 108 megapixel, modulo periscopico (zoom ibrido 60x), e carica ultraveloce da 160W, il gruppo cinese Transsion Holdings, noto anche per i brand Lava Mobile e Itel, ha annunciato la prossima distribuzione di un altro quasi top gamma, rappresentato dal Tecno Phantom X.

Quest’ultimo (163,5 x 73,78 x 8,72 mm), protetto da un vetro Gorilla Glass 5 davanti e dietro, propone un frontale dual edge con scanner d‘impronte celato sotto il display, un pannello Super AMOLED FullHD+ (385 PPI) da 6.7 pollici con 19.5:9 di aspect ratio, 91.3% di screen-to-body, e 90 Hz di refresh rate, in omaggio alle esigenze dei gamers che potranno spingere al massimo le loro prestazioni stante anche l’integrazione di una camera di vapore quale sistema di raffreddamento (-3/5°). Coadiuvata da un Flash dual LED (posto nella stretta cornice superiore), la selfiecamera, duale, con un sensore principale da 48 (f/2.2, video 1080p@30fps) e un ultragrandangolo (105°) da 8 megapixel (1/4.0″, 1.12 micron), trova ospitalità in un dual punch-hole in alto a sinistra.

Sul retro, redatto nelle colorazioni Monet’s Summer e Starry Night Blue, al centro si trova un piccolo totem verticale per la tripla fotocamera: quest’ultima ha un sensore principale Samsung da 50 megapixel (1/1.3″, pixel binning con pixel portati da 1.2 a 2.4 micron, 7 lenti) coadiuvato da un autofocus ibrido (dual pixel e, via sensore ad hoc, laser), capace di girare video 4K@30/60fps, time lapse, slow motion da 960fps, e di scattare foto notturne (Super Night View 3.0) anche grazie al Flash quad LED. Poco sotto vi è il sensore da 8 megapixel, con un ultragrandangolo da 120°, e il teleobiettivo (zoom ottico 2x, ibrido 20x) da 13 megapixel (50 mm per le lenti, messa a fuoco fasica) usabile anche per le foto con sfondo sfocato nell’effetto Portrait.

Il venturo Tecno Phantom X, del quale ancora non sono noti prezzi e disponibilità, lato hardware è mosso da un processore octacore (2.05 GHz) già visto a bordo del rivale Realme 8: si tratta del MediaTek Helio G85 equipaggiato con la scheda grafica Mali-G76 MC4 in un allestimento che fa affidamento su 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Sul versante software, è di ruolo Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria HiOS 7.6, che porta in dote il riconoscimento del testo nelle immagini, la trascrizione live Ai based dei sottotitoli, e l’assistente vocale Ella.

Sul piano energetico, il Tecno Phantom X, corredato anche di Dual SIM, 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0 LE (A2DP), GPS (A-GPS), e jack da 3.5 mm, farà affidamento su una batteria da 4.700 mAh, caricabile rapidamente (il 70% in 30 minuti) a 33W, via microUSB 2.0 Type-C.