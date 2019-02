Tecno Camon iAce 2X e Camon iAce 2: low cost ben bilanciati con tanta sicurezza ed Android Oreo

Transsion Holdings, produttore indiano di hardware famoso per aver conquistato una buona fetta dei mercati emergenti grazie a smartphone con brand Itel, Infinix, e Tecno, ha sfruttato proprio quest’ultimo per presentare due nuovi device low cost, in veste di Tecno Camon iAce 2X e Camon iAce 2.

Gli appena annunciati Tecno Camon iAce 2X e Camon iAce 2 rappresentano l’evoluzione di altrettanti modelli ufficializzati nell’Agosto dello scorso anno e, nel complesso, sono lo stesso smartphone, eccezion fatta per l’ammontare della RAM maggiorato nel primo esemplare.

In ambedue i casi, il design frontale appare un po’ vintage, con i lunotti verticali molto marcati, entro cui – con un rapporto di 18:9 – è inserito un Full View display da 5.5 pollici HD+ (720×1440 pixel) discreto sul piano della densità cromatica (269 PPI). La selfiecamera, dotata di un soft Flash LED autoregolabile secondo il sensore di luminosità ambientale, arriva a 8 megapixel (f/2.0), con zoom 4X e intelligenza artificiale usata per un rapido (0.3 secondi) AI Face Unlock, per l’abbellimento degli scatti, e l’effetto Ritratto.

Il retro non manca dello scanner per le impronte digitali, e propone una finta doppia fotocamera (in alto a sinistra, con assetto verticale) in cui il sensore da 13 megapixel (f/1.8, zoom 8X) si appoggia ad un VGA da 0.3 megapixel ed al Flash LED per le foto notturne (Night 2.0), senza dimenticare la sempre presente intelligenza artificiale che, qui, contribuisce anche alla modalità Panorama, all’HDR, ed al riconoscimento delle scene.

Inclusivi delle connettività Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, dual SIM ibrido, jack da 3.5 mm, e GPS (A-GPS), i Tecno Camon iAce 2X e Camon iAce 2 mettono 32 GB espandibili di storage a disposizione del sistema operativo HiOS 4.1 (basato su Android Oreo 8.1) e si avvalgono di un processore MediaTek a 4 core (2.0 GHz), l’Helio A22: come accennato, l’unica differenza sostanziale tra i due modelli consta nella dotazione della RAM, pari a 3 GB nel primo caso, ed a 2 GB nel secondo, posto che anche la batteria, da 3.050 mAh (caricabile via microUSB), è la stessa.

Tecno Camon iAce 2X è stato distribuito, a partire dal mercato indiano, nelle colorazioni Black (Midnight o Nebula) e Champagne Gold, ad un prezzo di circa 94 euro (7.599 rupie), mentre il Tecno Camon iAce 2, nelle nuance Champagne Gold, City Blue, e Midnight Black, è prezzato a pressappoco 83 euro (6.699 rupie).