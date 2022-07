TCL 3189: ufficiale il feature phone rugged 4G praticamente regalato

Ascolta questo articolo

C’è stato un tempo in cui a essere corazzati non erano gli smartphone, ma i semplici telefoni, oggi noti come feature phone. Rievocando quei tempi, TCL Electronics, reduce dal varo dello smartphone per la produttività Stylus 5G, ha presentato, con disponibilità già in Italia, l’economico TCL 3189, prezzato sullo store ufficiale, nelle colorazioni Illuminating Himalaya Gray e Yellow, a 79.90 euro.

Il nuovo feature phone TCL 3189 ha una scocca (dalle misure di 132.3 x 64.9 x 16.1 mm per 180 grammi, che scendono a 150 grammi staccando la fibbia) con un mento alla Ridge Forrester per attutire gli urti durante le cadute: non si fa mancare un pulsante per inviare gli SOS al volo, e l’impermeabilità secondo il grado IP68, che lo tutela, oltre che dalla polvere, anche dall’acqua in immersioni sino a 1.5 metri di profondità per mezzora.

La batteria, da 2.200 mAh, impiega 4 ore a caricarsi ma, da quel momento, assicura uno stand-by di 420 ore, che si traducono in 35 ore di telefonate in 4G LTE VoLTE (via dual SIM).

Il telefono TCL 3189 presenta anteriormente, sopra il tastierino col pad centrale, un display TFT-TN da 2.4 pollici ben leggibile sotto la luce del sole: l’interno ospita il processore UMS 9117, un single core A7 cloccato a 1 GHz già visto a bordo del rivale a conchiglia Alcatel 3082X: ad accompagnarlo sono 64 MB di RAM e 128 MB per lo storage, sufficienti a ospitare il sistema operativo proprietario Nucleus OS, ma comunque espandibili via microSD di max 32 GB.

Non manca il Bluetooth, magari per connettere cuffie o auricolari: sul retro, è presente una fotocamera da 2 megapixel, per documentare l’ambiente nelle gite outdoor o qualora servisse il rapporto di un intervento lavorativo in esterna, con possibilità di utilizzare alla bisogna una potente torcia per fare o farsi luce.