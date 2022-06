TCL 305i: ufficializzato il nuovo entry level con 4G e Android 11 Go Edition

Ascolta questo articolo

Senza troppo clamore, forse per l’appartenenza dello stesso alla fascia ultrabassa del mercato, il brand cinese TCL ha ufficializzato, attraverso la collocazione sul suo store ufficiale (anche in quello perfettamente localizzato in italiano), l’entry level TCL 305i.

Dimensionato a 164.7 x 75.0 x 8.6 mm per 173 grammi, il TCL 305i ha una scocca non priva di grazia estetica, col retro nei colori Muse Blue e Prime Black stigmatizzato da una texture verticale, i pulsanti a destra (volume e accensione) e un frontale con il classico notch a goccia (cui corrisponde, in basso, un mento un bel po’ evidente). Pratico da tenersi in mano, il nuovo apripista TCL innesta davanti un pannello LCD da 6.52 pollici, risoluto in HD+ (720×1600 pixel) secondo uno screen-to-body dell’89.12%, con 20:9 di aspect ratio, il color gamut NTSC coperto al 70%, 380 nits di luminosità standard, e 1000: 1 quale rapporto di contrasto. In caso di uso prolungato, è possibile attivare la eyecare mode che lascia passare meno luce blu.

La selfiecamera, da 5 megapixel (1/5” come dimensione del sensore, f/2.2, 1,12 micrometri per i pixel, modulo a 3 lenti, 76° di angolo visuale, con abbellimenti AI), si occupa del riconoscimento del viso, stante la mancanza (nel mercato europeo) del fingerprint per le impronte, quale sistema di sicurezza. Dietro, in un bumper rettangolare, un doppio anello circoscrive il Flash LED e un sensore mono, da 13 megapixel (1/3” come dimensione del sensore, f/2.2, messa a fuoco fasica, pixel da 1,12 micrometri, 76.7° di angolo visuale, modalità panorama e HDR). Dall’app fotocamera è possibile acquisire clip risolute a 1080P@30fps.

Scongiurato il ricorso agli Unisoc, il processore di basso livello scelto per il TCL 305i è un quadcore Mediatek (1.5 GHz) del 2017, l’MT6739 con GPU PowerVR GE8100, che trova giovamento nei 2 GB di RAM LPDDR4x, tenuti sufficientemente sgombri dallo smart manager del sistema operativo Android 11 in Go Edition (sotto TCL UI), e nei 32 o 64 GB di storage ampliabili via microSD di max 512 GB.

Nel TCL 305i, la batteria, da 4.000 mAh, vien caricata a 10W via microUSB e fornisce energia a sufficienza anche al comparto connettivo, col Dual SIM, il 4G, il Bluetooth 4.2, il mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM), il GPS, e il Wi-Fi n monobanda (con Direct). Per il momento, manca il prezzo ufficiale dei due allestimenti: su internet, tuttavia, la versione da 64 GB in Prime Black è già acquistabile a uno street price tra i 103 e i 94 euro.