TCL 30 XL: ufficiale il medio-gamma con 4G, maxi display e buon multimedia

TCL, noto brand della tecnologia cinese attivo anche nel segmento smartphone (sia col proprio brand che via Palm e Alcatel), ha silenziosamente ufficializzato lo smartphone TCL 30 XL, apparso sul sito USA del brand e sulla divisione a stelle e strisce di Amazon (col prezzo di 179.99 dollari).

Il nuovo device (17,2 x x 7,6 x 0,9 cm per 204,4 grammi) ha un display LCD IPS da 6.82 pollici risoluto in HD+ (720 x 1640 pixel), con 20.5:9 come rapporto d’aspetto e diversi miglioramenti alla qualità visiva assicurati dalle tecnologia di derivazione televisiva NXTVISION (conversione dei contenuti SDR in HDR con migliorie nei contrasti e nei dettagli): onde assicurare un comfort visivo in varie condizioni, sono state poi previste varie modalità, tra cui la Dark mode, la Eye Comfort (riduzione luce blu) e la Reading mode (simula la carta).

Trattandosi di un V-display, nel notch a V viene posta la selfiecamera da 8 megapixel, con f/2.0 come lunghezza focale. Il retro presenta un lungo semaforo a sinistra composto da 4 fori, per la quadcamera, accompagnata da un Flash Dual LED, nello specifico sostanziati in un sensore principale da 50 megapixel, in un ultragrandangolo (115°) da 5 megapixel e in due sensori da 2 megapixel, di cui uno per la profondità e uno per le macro. Ancora in ambito fotografico, viene fatto un gran ricorso all’intelligenza artificiale, impiegata nel cancellare gli oggetti (Object Eraser), nei ritratti artistici (AI Color), nel supportare gli scatti notturni (Night Mode) e il miglioramento del cielo (AI Sky Enhancement). Lato audio, ai due lati corti, in modo da ottenere un’emissione simmetrica, si trovano i due speaker stereo per il 3D surround.

Curata la sicurezza da uno scanner per le impronte digitali visibilmente posto in un oblò al centro sul retro, il TCL 30 XL si avvale del processore octacore (1.8 GHz) MediaTek Helio A25 (MT6762V) realizzato con processo litografico FinTET a 12 nanometri e supportato dalla GPU IMG PowerVR GE8320 in un allestimento che, per le memorie, prevede 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile via microSD di max 512 GB ulteriori.

Completano la scheda tecnica del device, retto da Android 12 sotto TCL UI 3.0, la batteria da 5.000 mAh caricata velocemente a 18w e le connettività, col Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi, il mini-jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0, il GPS e la microUSB Type-C.