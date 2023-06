Sony rinnova la sua fiducia negli smartphone Xperia con l’accordo con Qualcomm

Sony non ha intenzione di abbandonare il mercato degli smartphone, nonostante le voci che circolano da tempo sul suo possibile ritiro. Al contrario, l’azienda giapponese ha annunciato un accordo pluriennale con Qualcomm, il leader mondiale nella fornitura di processori per dispositivi mobili, che le consentirà di continuare a produrre e lanciare nuovi modelli di smartphone Xperia.

L’accordo prevede che Sony utilizzi le piattaforme Snapdragon di Qualcomm per alimentare le sue future linee di smartphone di fascia alta, media e bassa, offrendo agli utenti esperienze innovative, funzionalità avanzate, prestazioni elevate e una maggiore immersione. Le due aziende collaboreranno anche sulle prossime generazioni di tecnologie mobili, spingendo i limiti di ciò che è possibile nel settore. Sony è uno dei partner storici di Qualcomm e ha sempre adottato i suoi chip Snapdragon per i suoi smartphone Xperia.

L’ultimo esempio è lo Xperia 1 V, il flagship dell’azienda presentato a settembre 2023, che monta il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, il più potente e veloce mai realizzato da Qualcomm. Lo smartphone si distingue per il suo display OLED 4K HDR da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, la sua fotocamera posteriore da 12 MP con ottica Zeiss e la sua batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e wireless.

L’accordo con Qualcomm dimostra che Sony ha ancora fiducia nel suo business degli smartphone e che vuole mantenere un ruolo rilevante nell’industria. Nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni a causa della forte concorrenza di altri brand come Samsung, Huawei e Xiaomi, Sony non ha mai smesso di investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per i suoi dispositivi. Tra le caratteristiche distintive degli smartphone Xperia ci sono infatti la qualità del design, la cura dei dettagli, l’attenzione alla fotografia e al video, l’eredità del settore audiovisivo di Sony e la compatibilità con altri prodotti dell’ecosistema dell’azienda, come le console PlayStation, le cuffie wireless e gli smartwatch.

Con l’accordo con Qualcomm, Sony si proietta nel futuro e si prepara a sfidare i suoi rivali con nuovi smartphone Xperia che potranno sfruttare le potenzialità della rete 5G, dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata e virtuale e di altre tecnologie emergenti. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori globali e di continuare a guidare il progresso del settore.