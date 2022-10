Sharp Ruovo V: ufficiale lo smartphone iper low cost con autonomia di 4 giorni

Ascolta questo articolo

Dopo una certa assenza, il marchio giapponese Sharp (controllato dalla cinese Foxconn) ha annunciato lo smartphone economico (89.99 dollari) di fascia bassa Sharp Rouvo V quale suo espediente di ritorno nel mercato americano, con Verizon come operatore mobile e grazie alle catene di distribuzione Dollar Central e Walmart.

Il neo arrivato smartphone Sharp Ruovo V (17 x 7.7 x 9 cm, per 184 grammi di peso circa, nel solo colore turchese) ha uno telaio certificato IP52, che lo rende capace di resistere alle infiltrazioni di polvere e alle gocce d’acqua della pioggia. Il davanti, in ambito estetico, è decisamente da base gamma: c’è una mascella sporgente in basso (quello che nei telefoni viene definito “mento”) che farebbe invidia a Ridge Forrester mentre, in alto, c’è un notch a goccia a V.

Il retro dello smartphone entry level Sharp Ruovo V, in evidente plastica, ha però lo scanner per le impronte digitali e poco più alto, sopra il LED del Flash, uno spioncino per la monocamera.

Addentrandoci nelle specifiche, lo Sharp Ruovo V caldeggia la visione cinematografica dei contenuti, magari mentre si fa la fila in posta o in banca, con un pannello in 20:9, longilineo, leggermente curvo (2.5D) ai lati, per lo schermo LCD Nec da 6.5 pollici, risoluto in HD+ a 1600×720 pixel. La selfiecamera è da 5 megapixel mentre la postcamera sale a 8 megapixel. Secondo l’azienda, l’app fotografica di bordo consente riprese in FullHD e mette l’intelligenza artificiale al servizio dell’abbellimento della pelle, della sfocatura dello sfondo, della modalità ritratto, intervenendo anche nelle foto con poca luce (illuminazione brillante e riduzione della sfocatura).

Alimentato da una batteria pari a 3.500 mAh, caricabile a 10W e bastevole per 101 ore di stand-by o 4 giorni di utilizzo, lo Sharp Ruovo V è motorizzato dal processore quadcore (2 GHz) MediaTek Helio A22, realizzato nel 2018 a 12 nanometri: questo chip, provvisto di una GPU PowerVR GE, impiega 3 GB per la RAM e 32 GB per lo storage espandibile (di max 128 GB via microSD). Le connettività di bordo sono il Dual SIM, il 4G, il GPS (A-GPS), il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac dual band (direct) e la microUSB Type-C: il sistema operativo è invece Android 12.