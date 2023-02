Samsung svela il medio-gamma Galaxy A14 in versione 4G

Ascolta questo articolo

Almeno da un mese si parlava di una versione 4G del Galaxy A14 che Samsung ha effettivamente presentato, anche se per ora limitatamente al mercato malese, con conseguente disvelamento delle specifiche chiave.

Frontalmente, lo smartphone Samsung Galaxy A14 4G (con misure da 167,7 x 78 x 9,1 mm per 201 grammi) ha un mento un po’ evidente e il notch a goccia mentre, dietro, i sensori fotografici sono praticamente a pelo con la scocca, non contenuti in un bumper o gobba. Il display montato è un pannello LCD PLS da 6,6″, con risoluzione FullHD+ (1080×2408 pixel), 400 PPI di densità di pixel per pollice, e supporto alla resa di 16 milioni di colori.

La luminosità massima arriva a 480 nits, ma senza impattare troppo sull’autonomia. Quest’ultima è conferita da una batteria da 5.000 mAh, con carica rapida a 15W via Type-C 2.0.

Al timone di comando, si trova il chipset MediaTek Helio G80 da 2,0 GHz (il che lo allinea sulle prestazioni del precedente Samsung Galaxy A13 4G SM-A137): la scheda grafica correlata è la Arm Mali-G52 2EEMC2. La RAM del Galaxy A14 4G è da 6 GB, mentre lo storage è da 128 GB. Si possono aggiungere sino ad altri 1 TB via microSD approfittando dello slot separato nel carrellino per le due SIM.

Sul piano dell’imaging, il Galaxy A14 4G ha una selfiecamera da 13 megapixel (f/2.0) mentre dietro vi sono, affiancati da un Flash LED, tre sensori fotografici, con quello principale da 50 (f/1.8), quello ultragrandangolare da 5 (f/2.2) e quello per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio vi è il mini-jack da 3.5 mm e due speaker stereo abilitati per il Dolby Atmos. Provvisto di scanner per le impronte digitali collocato di lato, il Galaxy A14 4G ha le connettività GPS (GLONASS, BeiDou, Galileo), Bluetooth 5,1, NFC, Wi-Fi ac dual band. L’esordio in Europa (orientale) sembra previsto per fine Marzo.