Samsung Galaxy A14: al CES 2023 lo smartphone 5G più conveniente sul mercato

Nonostante la competizione dei sub brand Realme e Redmi di OPPO e Xiaomi, il brand coreano Samsung persiste nel suo intento di presidiare la fascia medio-bassa della telefonia mobile ove, in occasione del CES 2023, ha collocato il promettente Galaxy A14 che, oltre a essere il più conveniente modello 5G della serie di smartphone Galaxy è, al momento, anche lo smartphone più economico sul mercato con questa connettività mobile.

Con uno chassis misurante 167,7 x 78 x 9,1 mm per 204 grammi, Galaxy A14 5G è personalizzato in un dedalo di 4 colorazioni alternative, tra cui Black, Light Green, Silver, e Dark Red. Di lato, sul pulsante di accensione, è nascosto lo scanner per le impronte digitali mentre, davanti, si nota non solo un notch per la selfiecamera, ma anche ben evidenti (es. il mento) cornici (come tipico dei prodotti di questa fascia di prezzo). Il retro, minimalista, non ha un bumper e ha sfusi i fori per i sensori della tripla fotocamera posteriore.

Passando alle specifiche multimediali, Galaxy A14 5G si presenta con uno schermo LCD reattivo, da 90 Hz, diagonalizzato a 6,6″ e con risoluzione FullHD+: la fotocamera anteriore è da 13 megapixel e ha un’apertura focale a f/2.0. La tripla fotocamera sul retro propone, assieme a un Flash LED posto di lato sul sensore centrale, un sensore principale da 50 megapixel, con f/1.8 di apertura, e una coppia di sensorini da 2 megapixel, rispettivamente per macro e profondità, con apertura f/2.4. Lato audio si ravvisa la presenza di un utile mini-jack da 3.5 mm.

La sezione relativa al chipset vede in gioco l’octacore (2.2 GHz) a 7 nanometri MediaTek Dimensity 700 con la GPU ARM Mali-G57 MP2: la RAM, da 4 GB, si accoppia o a 64 o a 128 GB di storage, espandibile di max 1 TB via microSD. Le connettività mettono in campo, oltre al 5G, il GPS, il Bluetooth, il Wi-Fi 5, il modulo NFC per i pagamenti contactless. Una buona notizia viene anche dalla batteria: è da 5.000 mAh di capienza e via Type–C si carica almeno a 15W. Per il sistema operativo, Android 13, Samsung promette 2 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza, oltre a integrare Google Meet come app di videochiamate e messaggistica.

Galaxy A14 5G di Samsung sbarcherà nel Vecchio Continente nel mese di Aprile: al momento è noto che la versione da 4+64 GB costerà 229 euro, ma si attendono dettagli anche per la variante da 4+128 GB.