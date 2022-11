Samsung presenta il tablet per bambini Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition

Ascolta questo articolo

Samsung è uno dei pochi brand di prestigio che crede ancora nel settore dei tablet, come dimostrato dal fatto che, negli USA, in collaborazione con l’operatore telefonico AT & T, ha annunciato il tablet per bambini Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition

Il Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition di Samsung in sostanza ha lo stesso hardware del normale Galaxy Tab A7 Lite presentato lo scorso anno e ora in vendita molto economicamente a 109 dollari: di base, quindi, offre due fotocamere, di cui una davanti e una dietro, un display TFT diagonalizzato a 8,7 pollici e risoluto a 1340 x 800 pixel, ma non solo. Ai timoni di comando è stato confermato il vecchio (2018) processore MediaTek Helio P22T MT8768T, con clock massimo a 2.3 GHz, litografia a 16 nanometri, e scheda grafica PowerVR GE8320 (650 MHz), capace di supportare una RAM di tipo LPDDR4X, dual channel, da 3 GB.

Lo storage, anche nel Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition, è da 32 GB, per fortuna espandibili via microSD. Chi fosse interessato al prodotto certo sarà confortato nel sapervi presente il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati: la batteria, da 5.100 mAh, è ancora caricabile rapidamente, a 15W.

A distinguere la versione Kids Edition del Galaxy Tab A7 Lite da quella basica originaria è la presenza di una cover in verde fluo, che offre la resistenza agli urti in caso di cadute, e delle “palpebre” che avvolgono, per una buona impugnatura, il display, lasciando scoperto via tacca la zona per la selfiecamera. Il retro ha un piedistallo, rotabile di 360°, che aiuta i bambini nel godersi i contenuti preferiti tenendo libere le mani: lo stesso supporto, a forma di C, può fungere quindi anche da maniglia per un agile trasporto.

Lato software, risulta presente il Play Store di Android ma, soprattutto, l’app Samsung Kids (samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-kids): quest’ultima offre una panoramica ai genitori di come i figli usino il tablet, permette di limitare il tempo d’uso, l’accesso a contatti, app e contenuti: mediante dei personaggi di fantasia, è poi possibile accompagnare i pargoli in “missioni” concepite per aiutarli a sviluppare il pensiero critico e nell’imparare a risolvere problemi.

Avversario dell’Amazon Fire 8 HD Kids (180 dollari), il Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kids Edition sarà in vendita negli USA dal 4 Novembre, al costo una tantum di circa 250 dollari o, per gli abbonati ad AT & T, di 7 dollari al mese pagati per 36 rate (252 dollari).