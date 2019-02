Samsung Galaxy S10: la presentazione è vicina, ma uno tra gli sfondi è già disponibile

Dopo una lunga serie di rumor ed indiscrezioni varie, non manca molto alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10. Il prossimo 20 Febbraio, infatti, si terrà una conferenza ufficiale nella quale saranno presentate le caratteristiche di tale prodotto. Con ogni probabilità, ci saranno diverse varianti di questo dispositivo caratterizzate da alcune differenze sulla scheda tecnica (e che si riflettono, ovviamente, sul prezzo di listino).

Fino al 20 Febbraio, però, nessuna informazione su questi smartphone può essere definitivamente confermata ma, per lo meno, si può già provare un assaggio della prossima esperienza utente pensata da Samsung. A 10 giorni dalla presentazione ufficiale, sarebbe trapelato il primo sfondo ufficiale del Galaxy S10.

Lo sfondo ufficiale, trapelato da un leak su Twitter, mette in risalto il display Super AMOLED

L’immagine non è stata diffusa in via ufficiale da Samsung ma, piuttosto, si tratta di un leak diffuso su Twitter dal noto Ice Universe. Tale utente, non molto tempo fa, avrebbe pubblicato un tweet con uno sfondo sostenendo che esso sia uno di quelli con cui verrà presentato il nuovo Galaxy S10. Sebbene non ci sia l’ufficialità dell’azienda sud-coreana, si tratta ugualmente di uno sfondo ‘plausibile’ ed in linea con quanto visto sui precedenti modelli top di gamma.

Osservandolo con attenzione, possiamo notare che esso presenti numerose sfumatore di colore pensate, non a caso, per mettere in risalto le potenzialità del display Super AMOLED. Sia chiaro, non si tratterà certamente dell’unico sfondo caratterizzante di Galaxy S10: solo qualche giorno, prima della presentazione ufficiale dello smartphone, se tutto andrà come previsto, saranno diffuse ulteriori immagini.

Tornando a parlare di indiscrezioni non confermate, è probabile (ma non è certo) che Samsung voglia regalare i nuovi Galaxy Buds a tutti coloro che pre-ordineranno il nuovo Galaxy S10. Sebbene sia abbastanza fattibile una promozione del genere, solo il giorno ufficiale del lancio si potranno avere maggiori informazioni anche su questo tema.