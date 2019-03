Samsung Galaxy S10 e S10+ a rate con Wind e Tre: ecco le offerte

Samsung ha presentato da poco i suoi top di gamma Galaxy S10 e S10+ ma, oltre ad essere acquistabili dagli store ufficiali, sono inclusi anche nelle nuove offerte proposte da Wind e Tre. Gli smartphone, logicamente, saranno acquistabili con rate mensili, pagando anche la tariffa per il servizio di telefonia, in base al piano tariffario.

Solo alcune offerte di Wind e Tre includono, aggiungendo una somma all’abbonamento, la possibilità di comprare i nuovi Samsung a partire dall’8 marzo.

Samsung Galaxy S10: le offerte con Wind

Le due offerte di Wind che includono il telefono sono Wind Family e All Inclusive, con contratti stipulati a partire dall’8 marzo di quest’anno. Le offerte sono state già ufficializzare dal gestore telefonico. Si può scegliere uno dei due telefoni e pagare il telefono con rate da 17 euro al mese con anticipo zero che, nell’abbonamento Wind Family, vanno ad aggiungersi alla quota di 15 euro mensili. Sono inclusi 70 GB e minuti illimitati verso tutti.

In alternativa, si può scegliere di pagare un anticipo di 150 euro. La seconda offerta riguarda All Inclusive. È un’offerta po’ economica, in quanto costa 10 euro al mese (comprensivi di 20 GB di internet in 4G), a cui successivamente si aggiungono 20 euro al mese come rate per pagare uno dei due Galaxy. Si può scegliere sia l’opzione con anticipo zero, che quella con uno da 150 euro. Per entrambe le offerte è possibile preordinare lo smartphone fino al 7 marzo sul sito di Wind o nei punti vendita. In regalo saranno inclusi i nuovi auricolari senza fili Galaxy Buds.

Samsung Galaxy S10: le offerte con Tre

Le cuffie in regalo sono offerte anche con un abbonamento a Tre. Con quest’ultimo, sono 2 le offerte compatibili con l’acquisto del Galaxy S10 o S10+ a rate: la FREE e All-In. L’abbonamento costa 10 euro al mese e poi bisogna aggiungere 18 euro al mese per il Galaxy S10 e 21 euro al mese per il Galaxy S10+. L’offerta include minuti illimitati e 60 GB di internet in 4G. In regalo, la carta Grande Cinema 3, che consente di risparmiare sull’acquisto di biglietti per vedere i film al cinema.