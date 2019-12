Samsung Galaxy Fold è disponibile anche in Italia, ma ad un prezzo tutt’altro che contenuto

La maggior parte di voi potrà concordare, senza troppi ripensamenti, su un fattore abbastanza evidente: il mercato degli smartphone è potenzialmente giunto alla sua saturazione. Vi sarete sicuramente resi noti della netta somiglianza tra un determinato modello e i successivi e, di certo, questo non è un fattore da prendere alla leggera. Nel corso dell’ultimo anno, le maggiori novità si sono viste specie in campo fotografico, senza troppi miglioramenti sul resto del prodotto.

Per forza di cose questa saturazione si riflette anche sulle vendite: un cliente medio non ha bisogno di comprare un nuovo dispositivo se ritiene che il suo sia sufficientemente completo e, allo stesso tempo, il mercato non offre molto di meglio. Nonostante ciò, gli spunti per nuove innovazioni continuano a farsi vedere e un esempio è rappresentato dal nuovo Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Fold è disponibile in Italia nella sua versione ‘corretta’

Come avrete potuto notare, questo articolo è focalizzato sul Samsung Galaxy Fold ossia sul primo smartphone pieghevole della società sud-coreana omonima. Dopo svariati mesi di attesa, pare che il Galaxy Fold sia ufficialmente disponibile all’acquisto da parte del grande pubblico anche in Italia. Si tratta dunque di una commercializzazione lanciata appena in tempo per Natale, visti i 9 giorni di scarto dalla festività.

Teniamo a precisare che la versione in vendita è quella rivisitata da Samsung. Per chi non ne fosse al corrente, tale smartphone ha visto una prima variante accantonata per via delle frequenti rotture del display flessibile. Tale versione, quindi, dovrebbe essere più resistente e farebbe divenire questi problemi solo un brutto ricordo.

Samsung Galaxy Fold, però, è parecchio caro

Come ci si potrebbe aspettare da un prodotto di questa caratura, Samsung Galaxy Fold non è esattamente un dispositivo economico. Almeno per il momento è disponibile una versione con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno proposta alla bellezza di 2.050 euro. Non sono disponibili altre varianti con altri tagli di memoria e non si possono scegliere altri colori se non il ‘Cosmos Black’.