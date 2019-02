Samsung Galaxy F è apparso in un nuovo video (non ufficiale). Sarà questo il design dello smartphone pieghevole?

In questi ultimi mesi si discute spesso sul tema degli smartphone pieghevoli. Come si può facilmente dedurre, si tratta di un nuovo tipo di smartphone completamente diversi da quelli a cui siamo abituati per un dettaglio molto particolare: essi possono essere piegati su se stessi. Tale tecnologia, la quale dovrebbe iniziare la propria diffusione ‘popolare’ nei prossimi mesi, potrebbe avere delle applicazioni mai sperimentate prima.

Oltre al FlexiPai, un primo esempio di questi dispositivi di nuova generazione, si sta discutendo tanto anche sulla proposta pensata da Samsung che, salvo cambiamenti vari, dovrebbe prendere il nome di Galaxy F (da Foldable, pieghevole).

Samsung Galaxy F è apparso in un video, seppur non ufficiale

Nel corso di queste ultime ore, è comparso un video molto particolare realizzato dal sito LetsGoDigital. Per poco tempo, non più di qualche secondo, è stato mostrato anche il Galaxy F, sebbene si tratti di un suo prototipo differente da quello che dovrebbe essere svelato più avanti nel tempo (il 20 Febbraio, per essere precisi). Seppur l’arco di tempo sia stato particolarmente breve, è già sufficiente per stilare alcune ipotesi sul design.

In primo luogo, lo smartphone in procinto di essere presentato da Samsung potrebbe vantare due display. Il primo, più piccolo, è quello destinato all’utilizzo ‘smartphone’ del dispositivo, essendo di dimensioni ridotte. Se si decidesse di aprire lo smartphone, si avrà accesso ad un secondo display, più grande del precedente e pensato per un utilizzo ‘tablet’.

Si tratta, quindi, di un primo concept legato agli smartphone pieghevoli. Restano ancora molte incognite, come la dimensione dei pannelli, il peso del dispositivo e, non meno importante, il costo dello smartphone in sé. In attesa che Samsung riveli maggiori informazioni sul tema, è bene precisare che non si tratta di un video ufficiale realizzato dall’azienda coreana. Il contenuto multimediale, infatti, è stato creato da un sito web esterno che non ha alcun rapporto con l’azienda sud-coreana e, inoltre, lo smartphone che si può vedere non è altro che, con ogni probabilità, un semplice prototipo o un render non ufficiale.