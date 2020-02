Samsung da record: il Galaxy S20 ha già il primo update con le patch di sicurezza di Marzo (prima di Pixel)

Qualche settimana fa, Samsung ha presentato la nuova line-up di smartphone top di gamma, ossia i Galaxy S20. Come messo in evidenza nella conferenza ad essi dedicata, la società sud-coreana ha puntato molto sul lato fotografico proponendo, nella variante Ultra, una fotocamera da ben 108 megapixel. Tali smartphone non sono ancora acquistabili dal grande pubblico, vista la futura commercializzazione prevista per la prima metà di Marzo.

Sebbene Samsung non sia un produttore famoso per la celerità degli aggiornamenti, pare che questa volta abbia deciso di dimostrare esattamente il contrario. Come abbiamo appena anticipato, gli smartphone della gamma Galaxy S20 non sono ancora acquistabili dal grande pubblico, ma l’azienda sudcoreana ha già deciso di distribuire un primo update: vediamo i dettagli più importanti.

I Galaxy S20 ricevono un update da 400 MB, con le patch di sicurezza di Marzo

L’update di Samsung interessa l’intera line-up comprendendo, quindi, sia il Galaxy S20, il Galaxy S20+ ed il Galaxy S20 Ultra, ed ha un peso complessivo pari a 400 MB. Almeno per quanto emerso finora, le principali migliorie apportate riguardano il “perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo”, senza apportare alcuna modifica alle funzionalità offerte da questi smartphone.

Bisogna rendere noto, però, un ulteriore dettaglio particolarmente rilevante: l’update distribuito da Samsung aggiunge anche le patch di sicurezza di Marzo 2020, le quali non sono attualmente disponibili nemmeno sugli ultimi Pixel di Google. Con ogni probabilità, quindi, si tratta di un update minore destinato a fixare alcuni bug minori e a ‘preparare’ gli smartphone alla commercializzazione sul mercato.

Per i pochi che già posseggono questi dispositivi, il metodo di aggiornamento rimane sempre lo stesso: è sufficiente recarsi nella sezione dedicata alle Impostazioni, proseguire in Aggiornamenti software e, nel momento in cui il Galaxy vi notifica l’aggiornamento, cliccare su Scarica e installa. Qualora non vi comparisse la relativa notifica, vi suggeriamo di ritentare in momenti successivi, visto che gli update, in genere, sono resi disponibili a poco a poco.