Redmi A2 e Redmi A2+: ufficiali gli smartphone economici di Xiaomi

Secondo quando emerso nelle scorse ore, Redmi ha presentato in modo piuttosto silenzioso una nuova coppia di smartphone economici, col nome di Redmi A2 e Redmi A2+.

Previsti nelle colorazioni azzurro, verde chiaro e nero (Light Blue, Light Green e Black), i Redmi A2 e A2+ misurano 164,9 × 76,75 × 9,09 mm e hanno un peso di 192 grammi. Davanti c’è un notch a goccia, mentre dietro vi è un “pannello posteriore testurizzato in pelle”, come nei predecessori, ai quali somigliano praticamente in tutto, a parte il chipset, cambiato. Da notare che questi 2 smartphone sono quasi identici tra loro: l’unica differenza è che il modello A2+ ha una cosa in più, ovvero lo scanner posteriore per le impronte digitali.

La fotocamera anteriore è da 5 megapixel, mentre dietro la fotocamera, duale, contenuta in due anelli in un’ellisse, a sua volta contenuta in uno square, prevede un sensore principale da 8 megapixel e uno secondario con risoluzione QVGA: non manca il Flash LED. Con una proporzione di 20:9 come rapporto d’aspetto, lo schermo è un LCD da 6,52 pollici risoluto in HD+ (quindi a 1600 x 720 pixel).

Il chipset scelto per i Redmi A2 è un octacore MediaTek Helio G36 con GPU IMG PowerVR GE8320. Come memorie, vi sono sino a 3 GB per la RAM, di tipo LPDDR4X, mentre per lo storage, eMMC 5.1, si arriva sino a 32 GB, sul quale albergano le app e il sistema operativo Android 12 (per giunta nell’alleggerita Go Edition). Le connettività prevedono la doppia SIM, si limitano al 4G, e comprendono anche il Wi-Fi monobanda a 2,4 GHz, il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5, mm ed il GPS (Glonass e Galileo). Via microUSB di carica, a 10W, la batteria, da 5.000 mAh.

Al momento non sono noti i prezzi di questi smartphone, né se il costruttore intenda portarli anche in Europa ma, viste le specifiche, sono da attendersi listini molto leggeri.