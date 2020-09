Redmi 9i: in arrivo un Redmi 9A con più RAM e storage

Intenta a presidiare il mercato indiano dalle “grinfie” della rivale Realme di BBK Electronics, Xiaomi ha presentato in India, in live streaming su YouTube, il medio-gamma Redmi 9i, con una scheda tecnica che, mutuata grandemente dal Redmi 9A visto di recente anche nel Bel Paese, ne migliora il multi-tasking, all’insegna d’un’esperienza d’uso più scorrevole e fluida, mantenendo il prezzo sempre molto concorrenziale.

Il Redmi 9i, cromaticamente differenziato nelle palette Sea Blue, Midnight Black, Nature Green, colloca un notch a goccia nel frontale, occupato con rapporto a 20:9 dal display LCD IPS da 6.53 pollici, risoluto in HD+ (1600 x 720 pixel, 269 PPI) e rispettoso della vista, come da certificazione TÜV Rheinland, nonostante l’alta luminosità, da 400 nits.

Il retro, privo dello scanner biometrico per le impronte digitali, assente, colloca lateralmente, a sinistra, assieme al Flash LED, un sensore da 13 megapixel, con riconoscimento di 32 scene via AI, touch focus, messa a fuoco fasica, video girati a 1080p@30/60fps, e modalità ritratto, già presente anche nella selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.2, 1080p@30fps, HDR, face unlock), sempre gestita dalla GPU IMG PowerVR GE8320.

All’interno del telaio, immunizzato agli schizzi d’acqua (P2i), la batteria da 5.000 mAh, caricabile a 10W, fornisce energia a sufficienza all’efficiente processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio G25, presente nelle configurazioni di RAM e storage espandibile (+512 GB) da 4+64 e 4+128 GB, ed al segmento delle connettività: queste ultime prevedono il Dual SIM, il 4G con VoLTE su ambedue le schedine, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), un jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.0 (A2DP), il Wi-Fi n (direct, hotspot), ed una porta microUSB 2.0 (con OTG).

Il sistema operativo del Redmi 9i, in vendita dal 18 Settembre a circa 95 euro (8.299 rupie) per il modello da 4+64 GB, ed a pressappoco 106 euro (9.299 rupie) per l’allestimento da 4+128 GB, è Android 10, sotto l’interfaccia proprietaria MIUI 12.