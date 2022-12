Redmi 12C: Xiaomi svela lo smartphone ultra low cost di fine anno

Ascolta questo articolo

Con un colpo a sorpresa, Xiaomi ha celebrato l’ultimo giorno dell’anno con un nuovo smartphone ultra-budget, rappresentato dallo Xiaomi 12C, animato da una versione ottimizzata (- 38,9% di utilizzo della memoria) dell’interfaccia MIUI 13 (basato su Android 12), per trarre il meglio dal processore scelto.

Il nuovo Xiaomi 12C (168,76 x 76,41 x 8,77 mm per 192 grammi) ha una struttura in policarbonato, con angoli rotondi, nelle colorazioni blu scuro, nero, lavanda e verde menta. Il frontale mostra cornici evidenti a lati, ma soprattutto sul mento, anche se non eccessive: in alto, invece, c’è il notch a goccia d’acqua. Sul retro viene esibito un motivo a barre diagonalizzate e un cospicuo square bi-colore al cui interno vi è un’ellisse scura atta a contenere la multi-fotocamera posteriore e anche lo scanner per le impronte digitali.

Partendo dalle specifiche concrete Xiaomi 12C ha un display LCD da 6,71 pollici risoluto in HD+ (1650 × 720 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con un refresh rate di 60 Hz, una luminosità di picco a 500 nits, e un rapporto di contrasto a 1500:1. La selfiecamera arriva a 5 megapixel, gestisce i video 1080p/720p@30fps, e via AI supporta una beauty mode, lo scatto via gesti, e la scansione del volto per il riconoscimento facciale.

Posteriormente, la doppia fotocamera annovera un sensore principale da 50 megapixel (HDR, scena notturna, time-lapse, video 1080p@30fps o 720p@30fps) e uno secondario da 2 megapixel per la profondità necessaria all’effetto Bokeh. La sezione audio dello Xiaomi 12C fa affidamento su un potente altoparlante 1217 e supporta l’uso degli apparecchi acustici.

Come chipset, Xiaomi 12C si avvale dell’octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio G85 realizzato a 12 nanometri e accoppiato con la GPU Mali-G52MC2: la RAM, di tipo LPDDR4X, da 4 o 6 GB, fa coppia invece con uno storage eMMC 5.1 da 64/128 GB, espandibile via microSD di max 512 GB senza togliere spazio alle due SIM. L’array delle connettività comprende il 4G VoLTE su Dual SIM, il GPS (Galileo, A-GPS, GLONASS, Beidou), il mini-jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.1 (LDAC) e il Wi-Fi ac dual band (direct, display), ma non l’NFC, assente. In tema di autonomia, Xiaomi 12C integra una batteria da 5.000 mAh (21.18 giorni di stand-by, 20 ore di riproduzione video, 34 ore di chiamate, 20 ore di navigazione, 5,89 giorni di riproduzione audio), che via microUSB si carica non velocemente, ad appena 10W.

Xiaomi 12C è disponibile in Cina con la combinazione da 4 + 64 GB, che costa 699 yuan (circa 95 euro), quella da 4 + 128 GB che richiede 799 yuan (circa 108 euro) e quella da 6 + 128 GB che è listata a 899 yuan (circa 121 euro).