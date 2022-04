Realme V23: ufficiale lo smartphone 5G entry level con maxi batteria e tanta RAM

La ricca giornata di annunci in quota Realme si è aperta con il brand cinese del gruppo BBK che in Cina, cioè nel mercato interno, ha alzato il sipario su uno smartphone che già nelle scorse settimane era stato avvistato nel database dell’operatore telefonico China Telecom.

Realme V23, questo il nome del device, ha uno chassis allestito nelle colorazioni alternative Glass Magic e Gravel Black: tra le due, la prima, impiegando la tecnologia “Crystal Diamond” che permette di applicare il colore in modo strutturato e trasparente, rasenta l’effetto di un “sole nascente“. L’estetica si completa sul davanti con un foro in alto a sinistra per la selfiecamera e, sul retro, con un bumper rettangolare a sinistra, da dove si irradiano i riflessi, comprensivo di un Flash dual LED.

Corredato sulla destra, nel pulsante d’accensione, di uno scanner per le impronte digitali, il Realme V23 integra un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+, 2408 x 1080 pixel, mettendo a disposizione per gli autoscatti o le videochiamate un sensore fotografico da 8 megapixel. Non stupisce la sezione fotografica neanche sul retro, dove trova ospitalità una dual camera. Nello specifico, si tratta di un’accoppiata che vede coesistere, nel classico schema sensore principale + sensore secondario, un sensore da 48 megapixel, accostato a uno più piccolo, da 2 megapixel. La sezione sonora prevede, invece, la presenza di un sempre più raro mini-jack da 3.5 mm per cuffie o auricolari cablati.

Col beneficio del mettere a disposizione la connettività mobile 5G, il costruttore ha optato, quale processore, per l’octacore Dimensity 810 frutto dell’expertise del chipmaker Mediatek (che l’ha realizzato con litografia a 6 nanometri), provvisto di una GPU ARM Mali-G57 MC2: la RAM è contemplata nei tagli alternativi da 8 o 12 GB, sebbene l’utente abbia sempre a disposizione, in ambedue gli allestimenti, un corposo ammontare da 256 GB di storage. Il prezzo, nel primo caso, è di 1.699 yuan pari a circa 244 euro, contro i 1.899 yuan, pressappoco 273 euro, della versione con più RAM.

Completo di Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Dual SIM con anche il 4G, via microUSB Type-C il Realme V23 carica la batteria, da 5.000 mAh, rapidamente a 33W. Per il software, la scelta è ricaduta su Android 12 dietro l’interfaccia Realme 3.0.