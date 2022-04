Realme Q5i: anticipato il fratello minore della nuova serie di smartphone low cost

Dopo i modelli Q2 visti nel 2020, e i Q3 visti di questi tempi ma nel 2021, procede il lancio da parte di Realme degli smartphone economici di questa serie che, in attesa di abbracciare i modelli Q5 e !5 Pro il 20 Aprile, si è portata avanti col disvelamento anticipato del modello Realme Q5i.

Realme Q5i (come noto i cinesi saltano il 4 per scaramanzia) è cadenzato esteticamente nelle colorazioni Nero Grafite e Blu Obsidian, mentre le opzioni di storage prevedono, per la RAM (LPDDR4x, espandibile virtualmente di 5 GB) e per lo storage (UFS 2.2, espandibile via microSD), le combinazioni da 4+128 GB (1.199 yuan, circa 174 euro) e da 6+128 GB (1.299 yuan, circa 189 euro).

Il display del Realme Q5i contiene abbastanza bene le cornici ai lati, opta per un notch a goccia in alto e, in basso, per un mento non troppo pronunciato: i bordi laterali sono assai piacevolmente piatti, in stile iPhone, per un look elegante che traspare anche sul retro, ove è presente una texture diagonalizzata piacevole al tocco e alla vista. La fotocamera posteriore, duale, è contenuta in un bumper rettangolare piccolo e dalle forme gentilmente arrotondate.

Con un rapporto panoramico a 20:9, il Realme Q5i presenta un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto a 1080 x 2400 pixel (401 PPI), quindi in FullHD+, con refresh rate a 90 Hz, 180 Hz invece per la frequenza di campionamento, e 600 nits di luminosità. La selfiecamera arriva a 8 megapixel (f/2.0, 26 mm).

Collocato di lato lo scanner biometrico per l’autenticazione con le impronte digitali, l’Oppo Q5i opta per un elegante look a doppio oblò per la dual camera posteriore, in cui opera un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, 1.12 micrometri, 1/3.06″, panorama, HDR, autofocus, video a 1080p@30fps) e uno per la profondità da 2 megapixel (f/2.4). L’audio, Hi-RES (24-bit/192kHz audio), fa affidamento sia sullo speaker che sul mini-jack da 3.5 mm.

All’interno dello chassis in plastica, il motore è formato dal processore octacore (2.2 GHZ) MediaTek Dimensity 810, realizzato a 6 nanometri e abbinato alla GPU Mali-G57 MC2: passando alla energy unit, invece, ci si trova al cospetto di una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 33W. Le connettività di bordo del Realme Q5i prevedono il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.2, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Dual SIM, il 4 e 5G, e la microUSB 2.0 Type-C. Dulcis in fundo il software, col costruttore che ha optato per la sua interfaccia Realme UI 3.0 applicata ad Android 12.