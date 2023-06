Realme presenta il nuovo smartphone low cost Realme C53

Realme ha lanciato di recente uno smartphone low cost della serie C nelle vesti del Realme C55 ma questo appartiene ormai al passato. Dopo aver collezionato diverse certificazioni, tra cui alcune settimane fa la NBTC (col nome in codice di RMX3760), nelle scorse ore è stato presentato anche il successivo smartphone Realme C53, messo in vendita in Malaysia per circa 110 euro.

Realme C53 misura 167,3 x 76,7 x 7,49 mm per 182 grammi. Si tratta quindi di uno smartphone sottile, per il quale il costruttore ha scelto due colorazioni eleganti e semplici, ovvero oro e nero. Lo schermo ha un notch a goccia, a confermarne la fascia bassa di appartenenza visto che questa scelta stilistica comporta meno sforzo realizzativo del foro: le cornici sono in genere ottimizzate bene, a eccezione del mento, un po’ visibile sebbene non esageratamente.

Come schermo, il Realme C53 adotta un LCD IPS da 6,74 pollici risoluto in HD+, con 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, e 560 nits di luminosità di picco. La fotocamera per i selfie, davanti, arriva a 8 megapixel mentre, dietro, c’è una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel e uno secondario da 2 megapixel per i ritratti.

Realme C53 ha uno chipset octacore, l’Unisoc T612 che offre una frequenza di clock massima a 1,82 GHz e mette a disposizione una GPU Mali-G57. Secondo la scheda tecnica, ad affiancare il SoC c’è un quantitativo di 6 GB di RAM del tipo LPDDR4x e di 128 GB di storage per l’archiviazione, che può essere espanso ulteriormente di 2 TB via microSD. Protetto da un sensore per le impronte digitali posto di lato, il Realme C53 ha una batteria da 5.000 mAh, caricabile velocemente a 33W.

Tra le restanti connettività annoveriamo il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi, il Bluetooth: 5.0 e la microUSB Type-C: il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia Realme UI T.