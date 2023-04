Realme GT Neo 5 SE: medio-gamma ambizioso con 100W e non solo

All’interno della serie che comprende anche il modello Realme GT Neo 5, caratterizzato da 240 W di carica rapida nella versione da 16 GB + 1 TB, è arrivato il nuovo smartphone di fascia medio-alta Realme GT Neo 5 SE.

Realme GT Neo 5 SE (163,9×75,8×8,95 mm per 193,1 grammi) ha, secondo un rapporto screen-to-body del 93,69% (grazie ai 2,31 mm di bordo inferiore), un display OLED da 6,74 pollici, con risoluzione a 2772×1240 pixel, 1.400 nits di luminosità massima, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, 5.000.000:1 di rapporto di contrasto, 2160 Hz di dimming, refresh rate fino a 144 Hz e touch sampling a 360 Hz. Lo scanner per le impronte digitali, ottico, è nascosto sotto lo schermo che, nel foro al centro in alto, ospita un sensore anteriore da 16 megapixel (f/2,45, 82,3° di FOV).

Il posteriore reca una sezione che copre in larghezza tutta la parte alta. Sulla sinistra da tale sezione si diparte una doppia striscia con il logo e lo slogan dell’azienda, “Dare to leap”. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale (Omnivision OV64M, 1/2′, 25mm eq.) da 64 megapixel (f/1,79, 80,7° di FOV, 6 lenti, scena notturna, riconoscimento AI delle scene, street photography), uno ultragrandangolare (112°) da 8 megapixel (IMX355, f/2,2, 15,8mm eq., 5 lenti), e uno per le macro da 2 megapixel (GC02M, f/3,3, 20,1mm eq, 65% di FOV, 3 lenti). L’audio è certificato Dolby Atmos e annovera gli speaker stereo e il mini-jack da 3,5 mm.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 7+ gen 2 + capace di gestire la RAM LPDDR5, sino a un massimo di 16 GB, e uno storage UFS 3.1, sino a 1 TB. Il Realme GT Neo 5 SE ha un sistema di raffreddamento interno (6580 mm² l’area di dissipazione totale, di cui 4500 mm² per la camera di vapore), mentre l’interfaccia Realme 4.0 di Android 13 migliora le performance con la Modalità GT 4.0.

Provvisto di un’antenna Matrix System 2.0, Realme GT Neo 5 SE ha le connettività Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6 dual band, infrarossi, Bluetooth 5.3 (codec SBC, AAC, APTX, APTX_HD, LDAC, LHDC), GPS (Glonass, (L1 + L5)) ed NFC (per i pagamenti contactless): la micro USB Type-C carica a 100W la batteria da 5.500 mAh che, grazie al circuito dedicato SuperVOOC S, promette più dell’80% di carica residua dopo 1.600 cicli di carica completa.

Come listino, Realme GT Neo 5 SE, cadenzato nei colori Final Fantasy e Polar Black, costa 1.999 yuan (circa 267 euro) per 8+256 GB, 2.199 yuan (circa 294 euro) per 12+256 GB, 2.299 yuan (circa 307 euro) per 12+512 GB, e 2.599 yuan (circa 347 euro) per 16 GB + 1 TB.