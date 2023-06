Realme C53: il primo smartphone con ricarica da 33W sotto i 200 euro

Realme, il brand cinese che sta conquistando il mercato degli smartphone low-cost, ha lanciato in Italia il suo nuovo modello, il Realme C53, già visto altrove a inizio mese. Si tratta di un dispositivo che offre caratteristiche interessanti a un prezzo molto competitivo: solo 179,99 euro.

Il Realme C53 si distingue per la sua batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica SUPERVOOC da 33W, la più veloce del segmento. Questa tecnologia permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50% in soli 18 minuti e dallo 0 al 100% in meno di un’ora. Inoltre, il Realme C53 è dotato di una funzione di risparmio energetico intelligente che ottimizza il consumo della batteria in base alle abitudini dell’utente.

Lo smartphone ha anche un design elegante e moderno, con una scocca posteriore in policarbonato che riflette la luce creando effetti cangianti. Il Realme C53 è disponibile in due colorazioni: Champion Gold e Mighty Black. Sul retro, troviamo una doppia fotocamera da 50 megapixel e B&W, con una lente principale con apertura f/1.8 e un sensore monocromatico per migliorare il contrasto e la profondità delle immagini.

La fotocamera frontale è da 8 MP e si trova in un notch a goccia sul display. Il display è un LCD da 6,74 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz, che garantisce una maggiore fluidità nelle animazioni e nei giochi. Il pannello ha anche una luminosità picco di 450 nit e una funzione chiamata Mini Capsule Android, che consiste in una piccola barra che avvolge e nasconde la fotocamera frontale e mostra le notifiche e il livello della batteria.

Sotto la scocca, il Realme C53 monta un chipset Unisoc T612 octa-core, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4x e da altri 6 GB di RAM virtuale, che aumentano le prestazioni dello smartphone quando si usano più applicazioni contemporaneamente. La memoria interna è di 128 GB e può essere espansa fino a 2 TB tramite microSD. Il sensore di impronte digitali è laterale e lo smartphone supporta la connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, jack audio da 3,5 mm e GPS.

Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia personalizzata realme UI. Il Realme C53 è già disponibile presso i principali rivenditori online e offline, come Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld, Trony, TIM e WindTre. Si tratta di uno smartphone che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si candida a essere una valida alternativa ai modelli più costosi della concorrenza.