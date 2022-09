Realme C30s: ufficiale lo smartphone economico con scanner fisico per le impronte digitali

Ascolta questo articolo

Era Giugno quando venne presentato lo smartphone entry level C30 che, però, presentava qualche lacuna che, lamentata dagli utenti, è stata prontamente sanata col successivo Realme C30s, appena ufficializzato in India, nelle colorazioni Stripe Blue e Stripe Black.

Il nuovo Realme C30s ha un telaio (164,2 mm x 75,7 mm x 8,5 mm per 186 grammi) in plastica con un design antiscivolo dietro (in pratica, una finitura a lamiera): frontalmente, la presenza di un waterdrop in alto e un mento evidente in basso riduce all’88,7% lo screen-to-body del display LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+, con un refresh rate basico pari a 60 Hz, e una frequenza di campionamento del tocco (touch sampling) fissata a 120 Hz.

Ancora nell’ambito multimediale, è doveroso menzionare le due fotocamere, tra cui una davanti e una dietro. La selfiecamera, da 5 megapixel, coadiuvata dall’intelligenza artificiale, annovera l’HDR, i filtri bellezza e cattura video a 720p@30fps. Un bumper quasi a pelo sul retroscocca, invece, ospita quella che è chiaramente una monocamera, con un oblò inclusivo di un sensore principale AI da 8 megapixel, capace di offrire le modalità Ritratto e Pro, il timelapse, i video a 1080p@30fos, la modalità Super Notte e la vista panoramica. Lato audio, in basso troviamo il mini-jack da 3.5 mm e la griglia per lo speaker mono.

Proseguendo sull’esterno, il perimetro del Realme C30s reca a sinistra lo slot per inserire due nanoSIM e una microSD per espandere la memoria, mentre a destra, sotto il bilanciere del volume, si trova il tasto di accensione con il veloce (sblocco in meno di un secondo) scanner per le impronte digitali, mancante nel modello primigenio. Tornando al basso, si nota come purtroppo la porta microUSB sia del vecchio tipo.

Chiuso a sandwich tra frontale e coverback, opera nel Realme C30s il processore octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A, messo in coppia con la scheda grafica PowerVR Rogue GE8322: gli allestimenti di RAM e storage (come detto espandibile) sono due, rispettivamente da 2+32 e 3+64 GB, rispettivamente prezzati a 7.499 rupie (circa 94 euro) e 8.999 rupie (pressappoco 113 euro). La batteria, da 5.000 mAh, garantisce sì un’ottima autonomia, ma si caricherà lentamente, stante una potenza supportata di 10W.

Disponibile in commercio dal 23 Settembre, il Realme C30s, animato da Android 12 Go Edition sotto l’alleggerita interfaccia Realme UI Go Edition, annovera infine, tra le connettività, anche il GPS (Glonass), il 4G, il Wi-Fi mono-banda, e il Bluetooth 4.2.