Realme C17: BBK attenziona anche la fascia entry level

A meno di sorprese dell’ultim’ora, la giornata di BBK Electronics si è conclusa in Bangladesh, con la presentazione del entry level Realme C17, destinato a diventare global nelle prossime settimane, mettendo a disposizione diversi prestiti dalla fascia alta, all’insegna di un apprezzabilissimo rapporto qualità/prezzo.

Ideato nelle nuance Lake Green e Navy Blue, il Realme C17 (164.1 x 75.5 x 8.5-8.9mm, per 188 grammi) protegge il frontale con un vetro Gorilla Glass, sotto il quale è collocato il panoramico (20:9) display un LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (270 PPI), con 90 Hz di refresh rate, e un ottimo screen-to-body (90%), grazie al contenimento delle cornici su 3 lati, ed al foro in alto a sinistra, per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0).

Collocato al centro un sensore biometrico circolare, poco più a sinistra un bumper rettangolare a L custodisce la quadrupla fotocamera, leggermente sporgente, da 13 (principale, f/2.2, messa a fuoco fasica, pixel grandi 1.12 micron, video a 1080p@30fps), 8 (ultragrandangolo a 119°, f/2.2), 2 (macro a 4 cm, f/2.4), e 2 (bianco e nero, profondità, f/2.4) megapixel.

All’interno, la versatilità del Realme C17 si conferma con un buon array di connettività, tra cui il Dual SIM puro, il 4G, il Wi-Fi ac dual band, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), il Bluetooth 5.0 (A2DP), il jack da 3.5mm (con Radio FM), e la microUSB Type-C con cui caricare rapidamente, a 18W, la batteria da 5.000 mAh, capace di fungere da power bank via reverse charging.

Di fascia medio-bassa il comparto logico, con l’octacore (1.8 GHz) Qualcomm Snapdragon 460 e la GPU Adreno 610 che fanno affidamento su un unico allestimento mnemonico, di RAM (LPDDR4X) + storage (UFS 2.1) espandibile, da 6+128 GB (per la cifra di 15.990 taka bangladesi, o 160 euro). A dispetto dei più performanti Narzo 20, il presente Realme C17 ricorre ancora, sotto l’interfaccia Realme UI, al sistema operativo Android in versione 10.