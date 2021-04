Realme 8 5G: anticipato il medio-gamma con 90 Hz e processore Dimensity 700

Rispondendo ad alcune critiche provenienti dai suoi fan, Realme di BBK Electronics ha aggiornato il normale Realme 8 traendone, a partire dal mercato Thailandese (ove il modello ha fatto il suo esordio, in pre-ordine, anticipando la presentazione indiana), la versione Realme 8 5G che mira a rendere la nuova velocità concessa dal 5G (nel caso specifico, con punte teoriche di 2,77 Gbps) più accessibile (dal 3 Maggio).

Il nuovo Realme 8 5G (162,5×74,8×8,5 mm, per 185 grammi) si presenta nelle colorazioni Supersonic Blue e Supersonic Black, simile al Realme V13, con un retro privato della scritta “Dare to Leap” presente nel modello LTE, lo scanner per le impronte digitali posto sul lato, e un carrellino a triplo slot, che offre ospitalità a due SIM e a una microSD (max 1 TB per ampliare lo storage). Principiando dal settore multimediale, il Realme 8 5G mette in campo, proteggendolo con un vetro temperato Dragontrail, un panoramico (20:9) display LCD FullHD+ (405 PPI) da 6.5 pollici, esteso sul 90.5% di screen-to-body, con 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di frequenza di campionamento, e 600 nits di picco per la luminosità.

Il foro, in alto a sinistra, espone una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.1): quest’ultima è abilitata alla modalità Super Nightscape, e gira video a 1080p@30fps, come la multicamera posteriore, posta a sinistra in un bumper rettangolare con angoli arrotondati, dai quali si dipartono diversi riflessi di luce. Al suo interno, il sensore principale è un Samsung GM1 da 48 megapixel (f/1.8, 1/2 ”, messa a fuoco fasica, filtro quad-bayer per scatti più dettagliati, con meno rumore e più luce, da 12 megapixel), mentre gli altri due sono sensori accessori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro da 4 cm, ed uno monocromatico B/N per la profondità. Capitolo audio esauriente, stante la presenza sia del mini-jack da 3.5 mm che di due speaker stereo.

Abbinato alla GPU ARM Mali-G57, opera il processore octacore MediaTek Dimensity 700, efficientato dall’essere realizzato con litografia a 7 nanometri: gli allestimenti di memoria, tra RAM (LPDDR4X, espandibile virtualmente attingendo allo spazio d’archiviazione) e storage (UFS 2.1) espandibile, sono due, rispettivamente da 4+64 (9.999 bath thailandesi, circa 265 euro) e 6+128 GB. Sul piano energetico, la batteria, da 5.000 mAh, ricaricabile rapidamente a 18W, assicura 21 ore di riproduzione video, o 21 giorni di playing musicale.

Out-of-the-box con Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria Realme UI 2.0, il Realme 8 5G si completa con diverse connettività, tra cui il Dual SIM, il 4G, il 5G sub-6, il GPS (A-GPS, Beiduo, Galileo, Glonass), l’NFC per i pagamenti, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac dual band, e la microUSB Type-C.