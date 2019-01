Prime specifiche e data di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy M

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, sulla probabile nascita di una nuova serie di smartphone Samsung, nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale (via comunicato stampa) anche della presentazione – a fine mese – dei nuovi modelli, i Samsung M, destinati a contrastare il dominio dei marchi cinesi nella fascia media del mercato (sostituendo i Galaxy J ed On) presso il pubblico dei “Young Millennials“.

I nuovi Galaxy M saranno (inizialmente) tre (più un quarto, il Galaxy M40 con 5G, destinato ad arrivare molto più in là) e si sostanzieranno nel Galaxy M30, nel Galaxy M20, e nel Galaxy M10, tutti accomunati dall’esordio – per il brand sudcoreano – di un design con notch a goccia, grazie al display “Infinity-V“.

Il Galaxy M30 avrà un display FullHD+ (19:9) da 6.38 pollici e, nella piccola insenatura superiore, ospiterà una significativa selfiecamera da 16 megapixel: sul retro, secondo lo stile del Galaxy A7 2018, campeggerà una tripla fotocamera, da 13+5+5 (per la profondità) megapixel, oltre allo scanner per le impronte digitali (però posto al cento). Anche il setting logico sarà più che adeguato, con il processore octa-core (2.2 GHz per i core di punta A73) Exynos 7885 e la GPU Mali-G71 MP2 che disporranno di 4 GB di RAM per le attività di multi-tasking e l’elaborazione delle immagini, e 64 GB di storage che potranno essere espansi via microSD, e che ospiteranno il sistema operativo Android Oreo in versione 8.1.

Nessun problema per la batteria, vista la capienza stimata in 5.000 mAh, capace di garantire un’autonomia di un paio di giorni: per il prezzo, con esordio nel mercato indiano il 28 Gennaio, si parla di circa 246.26 euro (19.990 rupie), con arrivo probabile anche in Europa nella seconda metà dell’anno.

Grazie al portale /Leaks, che ha messo le mani sul manuale d’uso del relativo modello, anche il Galaxy M20 (156.4 x 75.5 x 8.8 mm, per 183 grammi) ha pochi segreti, a partire dal prezzo, stimato in circa 221.62 euro (17.990 rupie). Confermata l’estetica, la batteria da 5.000 mAh, ed il processore Exynos 7885 del fratello maggiore, le memorie sono state scalate, per RAM e storage espandibile, a 3+32 GB, mentre – in ambito multimediale – sormontato da una selfiecamera da 8 megapixel, il display LCD sempre FullHD+ (19,5:9, 409 PPI) si restringerebbe qualche mm, attestandosi a 6.3 pollici. La fotocamera posteriore perderebbe il sensore di profondità, diventando doppia, con un modulo principale da 13 (f/1.9) ed uno secondario (grandangolare, f/2.2) da 5 megapixel. In ambito connettività, risulterebbero presenti il Wi-Fi n mono-banda, il Bluetooth 5.0, il 4G, il GPS, ed anche il jack da 3.5 mm (con Radio FM), in prossimità della microUSB Type-C.

Ancora più conveniente, con pressappoco 160.02 euro (12.990 rupie), dovrebbe essere il Galaxy M10 che, nelle sue colorazioni grigio scuro e blu, dovrebbe mantenere la RAM a 3 GB, ma ridurre lo storage sino a 16 GB, per fortuna ancora espandibili.