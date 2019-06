PosteMobile ripropone Creami Wow Weekend a 4.99 euro al mese, ma solo fino al 23 Giugno

Avremo detto tante volte che scegliere la giusta offerta telefonica non è mai troppo semplice. Gli operatori telefonici, soprattutto dopo l’arrivo di Iliad in Italia, hanno giocato molto sul fattore ‘concorrenza’ proponendo piani tariffari particolarmente convenienti (ma, spesso e volentieri, oggetto di aumenti indesiderati). Per di più, l’offerta che oggi può dirsi conveniente potrebbe non esserlo in un momento futuro.

Con PosteMobile, in particolare, è fondamentale cogliere l’attimo. L’operatore virtuale, infatti, propone spesso vari pacchetti in edizione limitata che si dimostrano spesso e volentieri particolarmente convenienti. Analizziamo questa volta un’offerta speciale disponibile solo per il weekend del 22 e 23 Giugno.

PosteMobile Creami Wow Weekend offre minuti ed SMS illimitati, oltre a 10 GB di traffico dati

Quest’oggi, proponiamo il piano Creami Wow Weekend le cui soglie di traffico non si discostano molto da quelle dal piano Creami Next 1 che sono le seguenti:

Credit illimitati per minuti ed SMS verso qualunque numero nazionale (ad eccezione di quelli a pagamento).

verso qualunque numero nazionale (ad eccezione di quelli a pagamento). 10240 credit, corrispondenti a 10 GB di traffico dati 4G, da utilizzare sul territorio nazionale.

L’offerta è proposta con un canone mensile di 4.99 euro, scontato dal prezzo base di 10 euro mensili. La promozione è attivabile sul portale ufficiale dell’operatore telefonico ed è aperta a tutti i nuovi clienti, sia per coloro che desiderano attivare un nuovo numero, sia per chi desidera procedere con una richiesta di portabilità del numero precedente.

Ecco le condizioni aggiuntive dell’offerta Creami Wow Weekend

La promozione di PosteMobile prevede alcune condizioni contrattuali aggiuntive che è bene tenere presente. Al momento della sottoscrizione del piano, sarà necessario versare un primo contributo di 15 euro, con ulteriori 15 euro di traffico telefonico incluso (teoricamente parlando, tale credito dovrebbe essere sufficiente a coprire i primi tre mesi dell’offerta). Nel caso in cui il cliente terminasse i GB a propria disposizione, si applicherà la tariffa base giornaliera pari a 3.50 euro ogni 400 MB di navigazione. Il credito è scalato alla prima connessione della giornata.

Il traffico dati previsto da tale piano è erogato in due tranche distinte: la prima è disponibile fin da subito, mentre la seconda è resa disponibile entro 24 ore dall’attivazione della SIM. Sono disponibili gratuitamente anche i servizi Ti Cerco, Richiama Ora, avviso di chiamata e controllo del credito telefonico rimanente. L’offerta è utilizzabile anche in UE secondo le seguenti condizioni:

Minuti ed SMS senza particolari limitazioni

1.36 GB di traffico dati per mese.

Superata la soglia massima relativa al traffico dati, è necessario procedere al pagamento di 0.54 centesimi di euro aggiuntivi per MB utilizzato, fino all’esaurimento del traffico normalmente previsto dalla propria promozione.