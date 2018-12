Pocophone F1 Armoured Edition: la pregiata edizione in kevlar ora abbraccia anche i 6+128 GB

Attualmente, il primo top gamma economico di Xiaomi – il Pocophone F1 – sta conoscendo un revival di attenzioni da parte del mondo tecnologico, grazie alla risoluzione di molti dei peccati di gioventù del software, e all’arrivo del supporto ufficiale al modding grazie alla recovery TWRP. Ciò nonostante, è già tempo di badare al suo successore, in predicato di arrivare ai primi di Gennaio del 2019, e già avvistato in numerosi benchmark: nel frattempo, però, gli appassionati di questo device potranno contare su una nuova Armoured Edition.

Più o meno alla vigilia di Natale, Xiaomi ha stuzzicato i suoi fan in ambito mobile, promettendo un’importante novità: il pensiero era subito corso al successore del primo Pocophone, quell’F2 di recente pubblicizzato con l’hashtag #NEWPOCO, ed avvistato in alcuni database online con lo Snap 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, 6.2 pollici in FullHD+ (19:9), doppia fotocamera posteriore (da 20+16 megapixel), inedito (per il prodotto) modulo NFC, con batteria da 4.000 mAh.

In realtà, come palesato con un annuncio avvenuto il 25 Dicembre scorso, il nuovo arrivato era un’ulteriore variante del Pocophone F1 che, pur mantenendo intatte le specifiche principali (LCD IPS da 6 pollici FullHD+ a 18:9 con tacca trapezoidale, selfiecamera da 20 megapixel, postcamera da 12+5, Snap 845, RAM e storage da 4+64 GB espandibili o 6+128 GB, jack da 3.5 mm, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida, personalizzazione della MIUI in ottica velocistica), non mancava certo di un elemento di differenziazione.

Nello specifico, il nuovo Poco F1 porta alla versione mnemonica intermedia, quella da 6/128 GB, la copertura posteriore in kevlar tipica della poco diffusa edizione speciale, la Armoured Edition, da 8+256 GB.

In attesa del suo arrivo anche in Italia (forse a 350 euro), nel 2019, il Pocophone F1 Armoured Edition con rivestimento in kevlar, e taglio mnemonico da 6+128, è già disponibile presso un importatore asiatico (Flipkart), e sul sito ufficiale (Mi.com), al corrispettivo di circa 287 euro (ovvero, a 22.99 rupie).